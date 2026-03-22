Accident News: रस्त्याच्या कडेला उभ्या घोळक्यात भरधाव पिकअप घुसली; तीन जखमी, चार दुचाकींचेही नुकसान, नियंत्रण सुटल अन्..

मुरुड: येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकाकडून बसस्थानकाकडे भरधाव वेगाने येणाऱ्या पिकअपने समोरून वेगात येणाऱ्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. धडकेनंतर पिकअप चालकाचे नियंत्रण सुटून पिकअप रस्त्यालगतच्या उभ्या असलेल्या घोळक्यात घुसल्याने चार जण जखमी झाल्याची घटना रविवारी ता. २२ मार्च रोजी सायंकाळी सुमारे ९ वाजण्याच्या सुमारास घडली. घटनेत चार दुचाकींचेही मोठे नुकसान झाले. .प्रत्यक्ष दर्शीनी दिलेल्या माहितीनुसार छत्रपती शिवाजी महाराज चौकाकडून जागजीच्या दिशेने जात असलेले भरघाव पिकअप बस स्थानकासमोर डॉ आंबेडकर चौकाकडून आलेल्या दुचाकीला थडकले. यानंतर चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने ते भरघाव वेगात हॉटेल पॅराडाईज समोर उभे असलेल्या घोळक्यात घुसले. .यामुळे पिकअप खाली येऊन त्या ठिकाणी उभे असलेले तीन तर दुचाकी वरील एक जण जखमी झाला. हॉटेल समोरील दुचाकींना चिरडल्याने पाच दुचाकीचेही मोठे नुकसान झाले आहे. जखमीना मुरुड येथील ग्रामीण रुग्णालायात दाखल केले असून त्या पैकी गंभीर जखमी झालेले ज्ञानेश्वर काळे यांना लातूर येथे पुढील उपचारासाठी दाखल पाठवले आहे. .इतर जखमी श्रीनिवास घोडके रा कोंड , रामेश्वर घोडके रा नायगाव , श्रीराम वैद्य रा मुरुड यांच्यावर मुरुड ग्रामीण रुग्णालयात प्राथमिक उपचार केल्यानंतर घरी पाठवण्यात आले . या अपघातात पाच दुचाकी से मोठे नुकसान झाले आहे. बस स्थानकासमोर वर्दळीच्या ठिकाणी घटना घडल्यामुळे काही काळ गोंधळाचे वातावरण पसरले होते. बसस्थानक परिसरातील वाहतूकही काही काळ ठप्प झाली होती.