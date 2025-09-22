मराठवाडा

Jintur Crime: जुगार, दारू अड्ड्यावर छापा; जिंतूरमध्ये ३६ लाखांवर मुद्देमाल जप्त, १९ जणांविरुद्ध गुन्हा

Crime News: जिंतूरमध्ये पोलिसांनी छापा मारून अवैध जुगार व दारू विक्रीचा पर्दाफाश केला. या कारवाईत ३६ लाख ४५ हजार ६६० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला असून १९ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.
Jintur Crime

Jintur Crime

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जिंतूर (जि. परभणी) : स्थानिक पोलिस ठाण्याच्या पथकाने रविवारी (ता. २१) पहाटे चारच्या सुमारास जिंतूर-औंढा रोडवरील गिते नर्सरीजवळील पत्र्याच्या शेडमध्ये सुरू असलेल्या जुगारावर व दारू बाजारावर छापा मारला. या कारवाईत तब्बल ३६ लाख ४५ हजार ६६० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून, १९ संशयितांवर विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला.

Loading content, please wait...
Jintur
police
crime
liquor
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com