Jintur Crime: जुगार, दारू अड्ड्यावर छापा; जिंतूरमध्ये ३६ लाखांवर मुद्देमाल जप्त, १९ जणांविरुद्ध गुन्हा

जिंतूर (जि. परभणी) : स्थानिक पोलिस ठाण्याच्या पथकाने रविवारी (ता. २१) पहाटे चारच्या सुमारास जिंतूर-औंढा रोडवरील गिते नर्सरीजवळील पत्र्याच्या शेडमध्ये सुरू असलेल्या जुगारावर व दारू बाजारावर छापा मारला. या कारवाईत तब्बल ३६ लाख ४५ हजार ६६० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून, १९ संशयितांवर विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला..याप्रकरणी पोलिस उपनिरीक्षक जगदीश मेहेत्रे यांच्य फिर्यादीवरून दाखल गुन्ह्यानुसार फ्रेंडस मनोरंजन प्लेइंग कार्ड क्लबचा चालक निखिल संजय कुटे (रा. माथा, औंढा नागनाथ) याने नियम डावलून गैरसभासदांना क्लबमध्ये प्रवेश दिला व त्यांना 'पपलू' नावाचा पत्त्याचा जुगार खेळविला जात असताना पथकाने छापा मारला. .या ठिकाणी अवैध दारूविक्रीही सुरू असल्याचे तपासात उघड झाले. या कारवाईत राजू गोविंद राठोड (रा. केहाळ तांडा), नारायण पांडुरंग राठोड (रा. पिंपळगाव काजळे, तांडा), आशिष सुरेश अग्रवाल (रा. गंगानगर, हिंगोली), नशीबखाँ कबीरखाँ पठाण (रा. मेवाती मोहल्ला, जिंतूर), निखिल संजय कुटे (रा. माथा, औंढा नागनाथ), गजानन सटवाजी कोकाटे (रा. रामेश्वर, औंढा नागनाथ), रमेश दगडोबा ठाकरे (रा. रामेश्वर, औंढा नागनाथ), गोविंद गंगाराम आघाव (रा. दौडगाव, औंढा नागनाथ), अरुण पांडुरंग मुटकुळे (रा. वस्सा, जिंतूर), शिवाजी नारायणराव काळे (रा. देवसडी, जिंतूर), सर्जेराव दत्तराव पालवे (रा. मिर्झापूर), साहेबराव सोमला जाधव (रा. सायखेडा, जिंतूर), गजानन विठ्ठल पाचपुते (रा. औंढा नागनाथ), राजू अमृता घुगे (रा. येडूत), बाळकृष्ण लक्ष्मण खर्डेकर (रा. गणपती गल्ली, जिंतूर), प्रभाकर पुंजाजी दराडे (रा. चिंचोली दराडे), रामप्रसाद सुधाकर देवकर (रा. शिवाची वाडी, जिंतूर), राजू सीताराम पहारे (रा. मानधनी, जिंतूर) आणि परमेश्वर भगवान नागरे (रा. येळी, औंढा नागनाथ) अशा १९ आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले. .मोबाइल, दुचाकी, चारचाकी वाहने ताब्यात कारवाईदरम्यान पोलिसांनी आरोपींकडून विविध कंपन्यांचे मोबाइल, ३१ हजार ७५० रुपये रोख, जुगारासाठी वापरले जाणारे पत्त्याचे दोन बॉक्स, विविध रंगांचे शेकडो कॉइन्स, रजिस्टर, शिक्के, डीव्हीआर मशीन, वाय-फाय बॉक्स, विदेशी दारूच्या बाटल्या जप्त केल्या. .Udgir Crime : गुटखा व पान मसाल्यासह एक जण ताब्यात; बारा लाखाहून अधिक किमतीचा मुद्देमाल जप्त.त्याचबरोबर बोलेरो, इनोव्हा, ब्रेझा, बुलेटसह एकूण पंधरा दुचाकी व तीन चारचाकी वाहने जप्त केली. ही धडक कारवाई पोलिस निरीक्षक गजेंद्र सरोदे यांच्या आदेशावरून करण्यात आली. तपासाची सूत्रे पोलिस उपनिरीक्षक अजय घुले यांच्या हाती देण्यात आली.