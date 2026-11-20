उमरगा, (जि. धाराशिव) - सन २०२० च्या खरीप हंगामात अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अखेर मोठा दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणाच्या अंतिम निकालात उर्वरित २२७ कोटी रुपयांची पीकविमा रक्कम वितरित करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यामुळे जिल्ह्यातील तब्बल ३ लाख ५७ हजार २८२ शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी सुमारे नऊ हजार रुपये मिळणार असून, येत्या आठवडाभरात ही रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात वर्ग केली जाणार असल्याची माहिती माजी आमदार ज्ञानराज चौगुले यांनी दिली..नेमके प्रकरण काय?सन २०२० च्या खरीप हंगामात अतिवृष्टीमुळे सोयाबीनसह इतर पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. मात्र, त्याच काळात देशभरात कोरोना महामारीमुळे लॉकडाऊन आणि दळणवळणाचे निर्बंध लागू होते. या अडचणींमुळे शेतकऱ्यांना नुकसानीची पूर्वसूचना विहित ७२ तासांच्या आत विमा कंपनीला देणे शक्य झाले नाही. याच तांत्रिक अटीचा आधार घेत विमा कंपनीने हजारो शेतकऱ्यांना भरपाईपासून वंचित ठेवले होते..न्यायालयीन लढ्याचा प्रवासशेतकऱ्यांवर होणाऱ्या या अन्यायाविरोधात तत्कालीन आमदार ज्ञानराज चौगुले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका (क्र. ६४/२०२१) दाखल केली. यावर सुनावणी होऊन ६ मे २०२२ रोजी न्यायालयाने ३,५७,२८७ शेतकऱ्यांना सुमारे ५३६ कोटी रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले..विमा कंपनीने संपूर्ण रक्कम अदा न केल्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका (क्र. २३९४१/२०२२) दाखल करण्यात आली. या प्रक्रियेत कंपनीने जमा केलेले २०० कोटी रुपये व्याजासह धाराशिव जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आले होते. शुक्रवारी (ता. २०) या प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागला असून, उर्वरित २२७ कोटी रुपये तातडीने वितरित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.दुष्काळ आणि नापिकीच्या संकटात सापडलेल्या सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना या निर्णयामुळे मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.