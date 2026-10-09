Beed News : विद्यार्थी खरेदी-विक्रीतून बोगस संचमान्येचा महाघोटाळा; चंपावती विद्यालयात आढळले उत्तराखंडचे ३ बोगस विद्यार्थी

- नितीन चव्हाणबीड - बीड जिल्ह्यातील खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये पटसंख्या फुगवून, बोगस संचमान्यता पदरात पाडून घेण्यासाठी आणि शिक्षकांची पदे वाचवण्यासाठी विद्यार्थी खरेदी-विक्रीचा धक्कादायक महाघोटाळा उघडकीस आला आहे. बीड येथील चंपावती विद्यालयात प्राथमिक शिक्षणाधिकारी जयश्री चव्हाण यांनी शुक्रवारी प्रत्येक्ष भेट देऊन केलेल्या चौकशीत उत्तराखंडमधील यू-डायसवर नोंद असलेल्या तीन विद्यार्थ्यांचे बनावट प्रवेश दाखवल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या गंभीर गैरप्रकाराचा गोपनीय अहवाल शिक्षणाधिकाऱ्यांनी थेट पुणे शिक्षण आयुक्तांकडे सादर केल्याने जिल्ह्यातील बोगस संस्थाचालक आणि दलालांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहेत..संचमान्यतेत शिक्षकांची पदे अतिरिक्त ठरू नयेत आणि नवीन बोगस तुकड्या मंजूर करून घेता याव्यात, यासाठी बीड जिल्ह्यात संस्थाचालक, मुख्याध्यापक आणि एजंटांचे मोठे रॅकेट सक्रिय आहे. चंपावती विद्यालयातील या प्रकारानंतर शिक्षणाधिकाऱ्यांनी तात्काळ सखोल तपासणी करून लेखी अहवाल वरिष्ठ पातळीवर पाठवला आहे. या चौकशीमुळे बीडच्या शिक्षण वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे..ऑगस्ट ते सप्टेंबर या संचमान्यतेच्या काळात इतर राज्यातील किंवा इंग्रजी शाळांतील विद्यार्थ्यांचे यू-डायस आयडी वापरून कागदोपत्री प्रवेश दाखवणे, संचमान्यता मंजूर होऊन पदे मंजूर होताच या विद्यार्थ्यांना पुन्हा त्यांच्या मूळ शाळांच्या यू-डायस आयडीवर वर्ग करणे, तक्रारीनंतर शिक्षणाधिकारी जयश्री चव्हाण यांनी चंपावती शाळेत मारलेल्या धाडीत उत्तराखंडचे ३ विद्यार्थी कागदावरच असल्याचे उघड झाल्याची खात्रीलायक माहीती समोर आली असून संचमान्यतेत शिक्षकांची पदे अतिरिक्त ठरू नयेत आणि नवीन बोगस तुकड्या मंजूर करून घेता याव्यात, यासाठी बीड जिल्ह्यात संस्थाचालक, मुख्याध्यापक आणि एजंटांचे मोठे रॅकेट सक्रिय आहे..चंपावती विद्यालयातील या प्रकारानंतर शिक्षणाधिकाऱ्यांनी तात्काळ सखोल तपासणी करून लेखी अहवाल वरिष्ठ पातळीवर पाठवला आहे. या चौकशीमुळे बीडच्या शिक्षण वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. या महाघोटाळ्याविरोधात भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे राज्य अध्यक्ष इंजिनियर सादिक इनामदार यांनी मुख्यमंत्री, शालेय शिक्षण प्रधान सचिव आणि शिक्षण आयुक्त (पुणे) यांच्याकडे आक्रमक पाठपुरावा केला आहे..बीड जिल्ह्यात यू-डायसचा गैरवापर करून शासनाची आणि तिजोरीची थेट फसवणूक केली जात आहे. २०२२ ते २०२६ दरम्यान संचमान्यतेच्या काळात अचानक पटसंख्या वाढवणाऱ्या शाळांची एसआयटी चौकशी व्हावी आणि या रॅकेटमधील संस्थाचालक, मुख्याध्यापक व दलालांवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत अशी थेट मागणी इंजिनियर सादिक इनामदार यांनी केली आहे..शिक्षण आयुक्त यांच्या आदेशानुसार शुक्रवारी (ता. ९) आम्ही शाळेत प्रत्यक्ष जाऊन सखोल चौकशी केली. या तपासात अनेक गंभीर अनियमितता आणि त्रुटी आढळून आल्या आहेत. यासंदर्भातील सविस्तर गोपनीय अहवाल आयुक्त साहेबांकडे सादर करण्यात आला आहे. आता वरिष्ठ पातळीवरून जशा सूचना किंवा आदेश प्राप्त होतील, त्यानुसार संबंधित शाळा व दोषींवर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल.- जयश्री चव्हाण, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी (बीड).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.