Udgir Talathi Transfers : उदगीर तालुक्यात तलाठ्यांच्या बदल्या! अनेक तलाठी बाहेरगावी, तर काहींची उदगीरमध्ये नियुक्ती

उदगीर, (जि. लातुर) - जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील तलाठ्यांच्या प्रशासकीय बदल्या करण्यात आल्या असून उदगीर तालुक्यातील काही तलाठ्यांची इतर तालुक्यांत बदली झाली आहे. तर इतर तालुक्यांत कार्यरत असलेल्या काही तलाठ्यांची उदगीर तालुक्यात नियुक्ती करण्यात आली आहे..उदगीर तालुक्यातून बाहेरगावी बदली झालेले तलाठीराहुल आचमे देवर्जन येथून कोष्ठगाव (रेणापूर), आकाश आलुरे – वाढवणा बु. येथून डिगोळ (शिरूर-अनंतपाळ), वर्षा कन्नेवाड – आषिव येथून अवलकोंडा (ता.उदगीर) अनुराधा आलगुले डिगोळ येथून रोकडा सावरगाव (अहमदपूर), मीना आलापुरे अवलकोंडा येथून गांजूर (अहमदपूर),.बाहेरगावाहून उदगीर तालुक्यात आलेले तलाठीबी. एल. पोचापुरे शिगोरे-वाजरवाडा (निलंगा) येथून होनीहिप्परगा (उदगीर)वर्षा कज्जेवाड – आषिव (औसा) येथून अवलकोंडा (उदगीर),याशिवाय जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांतील एकूण २१ तलाठ्यांच्या बदल्यांचे आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयाने जारी केले आहेत. प्रशासकीय कामकाज अधिक प्रभावी करण्यासाठी व महसूल विभागातील मनुष्यबळाचे संतुलन राखण्यासाठी या बदल्या करण्यात आल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. संबंधित तलाठ्यांना तातडीने नवीन कार्यक्षेत्राचा पदभार स्वीकारण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.