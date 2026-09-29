मराठवाडा

Community Book Bank: ममदापुरात लोकसहभागातून जिल्हा परिषद शाळेत बुक बँक सुरू; ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी अवांतर वाचनाचे नवे दालन

ममदापुरात लोकसहभागातून उभारलेली बुक बँक; ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी अवांतर वाचनाची नवी संधी
Book Bank Inaugurated at ZP Primary School in Mamdapur Through Public Participation

Book Bank Inaugurated at ZP Primary School in Mamdapur Through Public Participation

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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रामेश्वर अमृते

गंगापूर : विद्यार्थ्यांमध्ये वाचनाची आवड निर्माण व्हावी आणि अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्त अवांतर वाचनाची कवाडे उघडी व्हावीत या उद्देशाने तालुक्यातील ममदापूर जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत लोकसहभागातून उभारण्यात आलेल्या बुक बँकचे उद्‌घाटन मंगळवारी (ता. २९) उत्साहात पार पडले. केंद्रप्रमुख अजित तांबे आणि सरपंच उषा रणपिसे यांच्या हस्ते या बुक बँकेचे लोकार्पण करण्यात आले.

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