Community Book Bank: ममदापुरात लोकसहभागातून जिल्हा परिषद शाळेत बुक बँक सुरू; ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी अवांतर वाचनाचे नवे दालन

रामेश्वर अमृतेगंगापूर : विद्यार्थ्यांमध्ये वाचनाची आवड निर्माण व्हावी आणि अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्त अवांतर वाचनाची कवाडे उघडी व्हावीत या उद्देशाने तालुक्यातील ममदापूर जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत लोकसहभागातून उभारण्यात आलेल्या बुक बँकचे उद्घाटन मंगळवारी (ता. २९) उत्साहात पार पडले. केंद्रप्रमुख अजित तांबे आणि सरपंच उषा रणपिसे यांच्या हस्ते या बुक बँकेचे लोकार्पण करण्यात आले..ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षणासोबतच विविध प्रकारची अवांतर पुस्तके वाचायला मिळावीत यासाठी शाळेने पुढाकार घेतला होता. या उपक्रमास प्रतिसाद देत गावातील माजी विद्यार्थी,तरुण,नागरिक आणि दानशूर व्यक्तींनी स्वेच्छेने मदतीचा हात पुढे करत निधी जमा केला. या जमा झालेल्या निधीतून कथा, कविता, सामान्य ज्ञान, चरित्र आणि विविध बोधकथांची शेकडो पुस्तके खरेदी करून ही बुक बँक साकारण्यात आली आहे..आजच्या डिजिटल युगात मुलांमध्ये वाचनाची सवय कमी होत चालली आहे.अशा काळात लोकसहभागातून सुरू झालेली ही बुक बँक विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक विकासासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरेल.गावातील नागरिकांनी शिक्षणासाठी पुढे दाखवलेले दातृत्व कौतुकास्पद आहे..या कार्यक्रमास ग्रामसेवक सुनील गायकवाड,आबासाहेब रणपिसे शाळेचे शिक्षक सखाराम ठाणगे, रामदास वजरे, सविता हराळ,नितीन जाधव,संदीप काळे,कडूबा हारदे,विशाल कुऱ्हाडे,मनीषा लोखंडे,जयप्रभा कोकाटे, गीता गवळी,प्राजक्ता तांबे,शोभा नन्नवरे, आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.