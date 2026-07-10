मराठवाडा

Majalgaon News : आर्थिक व्यवहारातील रक्कम मिळेना; माजी चेअरमनच्या घरासमोर विष प्राशन केल्याने एकाची प्रकृती गंभीर

खरेदी-विक्री संघाचे माजी अध्यक्ष दीपक जगन्नाथ जाधव यांच्या स्वामी विवेकानंद नगर येथील निवासस्थानासमोर एकाने विषारी औषध प्राशन करून जीवन संपविल्याचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक घटना घडली.
Navnath Pawar

Navnath Pawar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

माजलगाव - तालुक्यातील वारोळा येथील रहिवासी नवनाथ गणपत पवार यांनी आर्थिक व्यवहारातील लाखो रुपयांची थकीत रक्कम मिळत नसल्याचा आरोप करत ता. 10 शुक्रवारी सकाळी तालुका खरेदी-विक्री संघाचे माजी अध्यक्ष दीपक जगन्नाथ जाधव यांच्या स्वामी विवेकानंद नगर येथील निवासस्थानासमोर विषारी औषध प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक घटना घडली. या प्रकारामुळे शहरात एकच खळबळ उडाली तर विष प्रशान केलेल्या नवनाथ पवार यांची प्रकृती चिंताजनक बनल्याने त्यांना संभाजीनगर ला हलवण्यात आले.

Loading content, please wait...
Majalgaon
Dispute
Poisoning