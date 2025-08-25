Udgir Crime : गुटखा व पान मसाल्यासह एक जण ताब्यात; बारा लाखाहून अधिक किमतीचा मुद्देमाल जप्त

उदगीर, (जि. लातुर) - उदगीर ग्रामीण पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत महाराष्ट्र शासनाने प्रतिबंध केलेला सुगंधित गुटखा व पानमसाल्याचा मोठा साठा जप्त करण्यात आला. या प्रकरणी एकास अटक करण्यात आली असून एकूण १२ लाख ६१ हजार ६६० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे..याबाबत पोलिस सूत्रांनुसार मिळालेली अधिक माहिती अशी की, रविवारी (ता.२४) रात्री अकराच्या सुमारास बीदर-उदगीर मार्गावरील रिलायन्स पेट्रोलपंपाजवळ संशयास्पदरीत्या फिरत असलेल्या एका गाडीची तपासणी करण्यात आली. या तपासणीदरम्यान ज्ञानोबा उर्फ माउली मारोती गादेकर (रा. अकोली, ता. गंगाखेड, जि. परभणी, वय ४७ वर्षे) याच्या ताब्यातून मोठ्या प्रमाणावर गुटखा व पानमसाला आढळून आला..यावेळी विमल पान मसाला (केसरयुक्त) १८ खाकी पोत्यांमध्ये प्रत्येकी ५२ पॅकेट्सचे एकूण ३७४४ पुडे, बाजारमूल्य सुमारे ४लाख ४९ हजार २८० रुपये, तंबाखु किंग १८ प्लास्टिकच्या पोत्यांत प्रत्येकी ५२ पुड्यांचे ३७४४ पुडे, ज्याची किंमत सुमारे एक लाख बारा हजार तीनशे, यासह पांढरी मारुती सुझुकी एर्टिगा (एम एच१३ बीएन ०९१२), ज्याची अंदाजे किंमत सात लाख असा एकूण १२ लाख ६१ हजार सहाशे साठ रुपये किमतीचा मुद्देमाल पोलिसांनी जप्त केला आहे. आरोपी हा स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी शासनाने प्रतिबंधित केलेल्या पदार्थाची चोरटी विक्री करीत असल्याचे पोलिस तपासात स्पष्ट झाले..ही कारवाई पोलीस निरीक्षक दिलीप गाडे यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिस जमादार रवी चिमोले यांच्या पथकाने ही यशस्वी कामगिरी केली. नामदेव चेवले यांच्या फिर्यादीवरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक श्री. लोखंडे हे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.