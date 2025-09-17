Georai News : विजेच्या तारेला स्पर्श झाल्याने गेवराईच्या खांडवीत एकाचा मृत्यू; मृताच्या खिशात आढळून आलेली चिठ्ठी होत आहे सोशल मिडियावर व्हायरल

गेवराई - थेट जिवंत विज वाहिनीच्या तारेला स्पर्श झाल्याने एकाचा धक्कादायक मृत्यू झाल्याची घटना बीडमधील गेवराईच्या खांडवीतील तुकानाईक तांड्यात मंगळवारी रात्री उघडकीस आली आहे. .लहु धोंडीराम राठोड (वय वर्ष-५०) रा. तुकानाईक तांडा, ता. गेवराई, जि. बीड असे या दुर्घटनेत मृत झालेल्याचे नाव आहे.मंगळवार (ता. १६) घराजवळ गेलेल्या विज वाहिनीच्या तारेला लहु राठोड यांचा स्पर्श झाला.यात त्यांना जोराचा धक्का बसल्याने जागीच कोसळले. ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेऊन लाकडाच्या दांड्याने त्यांना तारांपासून दूर केले. त्यानंतर उपजिल्हा रुग्णालय गेवराई येथील रुग्णालयात नेण्यात आले, मात्र उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला..दरम्यान, बंजारा समाजाचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश करावा, या मागणीसाठी बीडमध्ये सोमवारी (ता १५) विराट मोर्चा काढण्यात आला होता. या मोर्चाला मृत लहु राठोड हे सहभागी होते मोर्चावरून घरी परतल्यानंतर ते सातत्याने नैराश्यात असल्याचे कुटुंबाकडून सांगण्यात येत असून, त्यांच्या खिशात एक चिठ्ठी आढळली त्या चिठ्ठीत असा मजकूर लिहिलेला आहे की, मी लहू धोंडीराम राठोड राहणार तुका नाईक तांडा खांडवी मी ऊसतोड मजुराचे काम करत आहे..माझा मुलगा खूप शिकलेला आहे तरी आरक्षण नसल्यामुळे त्याला नोकरी लागत नाही म्हणून मी आत्महत्या करत आहे असा उल्लेख या चिठ्ठीत केलेला असून, हि चिट्ठी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सर्वत्र व्हायरल होत आहे. मात्र, झालेली दुर्घटना की आत्महत्या हे पोलिस तपासात खरा काय प्रकार आहे? तो समोर येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.