मराठवाडा

Georai News : विजेच्या तारेला स्पर्श झाल्याने गेवराईच्या खांडवीत एकाचा मृत्यू; मृताच्या खिशात आढळून आलेली चिठ्ठी होत आहे सोशल मिडियावर व्हायरल

थेट जिवंत विज वाहिनीच्या तारेला स्पर्श झाल्याने एकाचा धक्कादायक मृत्यू झाल्याची घटना उघडकीस आली आहे.
lahu rathod

lahu rathod

sakal

भास्कर सोळंके
Updated on

गेवराई - थेट जिवंत विज वाहिनीच्या तारेला स्पर्श झाल्याने एकाचा धक्कादायक मृत्यू झाल्याची घटना बीडमधील गेवराईच्या खांडवीतील तुकानाईक तांड्यात मंगळवारी रात्री उघडकीस आली आहे.

Loading content, please wait...
Social Media
death
Men
write letter
georai
Electric shock death

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com