Buldhana Crime : जमिनीच्या वादातून पोटच्या मुलानेच जन्मदात्या आई-वडिलांना संपवलं; आईच्या नावावरील दोन एकर जमिनीसाठी घेतला जीव

बुलढाणा जिल्ह्यातील मंगरूळ नवघरे येथे कौटुंबिक वादातून मुलाकडून आई-वडिलांची हत्या झाली.शेतीच्या हिस्सावाटणीवरून झालेल्या वादामुळे आरोपी गणेश चोपडेने पालकांचा जीव घेतला.अमडापूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडलेल्या या घटनेमुळे गावात खळबळ उडाली..मंगरूळ नवघरे : जमिनीच्या वादातून (Land Dispute) पोटच्या मुलानेच जन्मदात्या आई-वडिलांची हत्या (Buldhana Crime News) केल्याची धक्कादायक घटना चिखली तालुक्यातील अमडापूर पोलिस स्टेशन हद्दीतील किन्ही सवडत येथे २७ सप्टेंबर रोजी सायंकाळी सहा वाजेच्या सुमारास घडली..प्राप्त माहितीनुसार, महादेव त्र्यंबक चोपडे (वय ७५) व पत्नी कलावती महादेव चोपडे (वय ७०) या वृद्ध दाम्पत्याचा त्यांच्या मुलानेच म्हणजेच गणेश महादेव चोपडे (वय ३८) याने बाजीच्या दांड्याने मारहाण करून खून केला. शेतीच्या हिस्सेवाटणीवरून हे गंभीर प्रकरण घडले. महादेव चोपडे यांनी पाच एकर शेतीतून दोन्ही मुलांना दीड-दीड एकर जमीन वाटप करून दिली होती. उरलेली दोन एकर जमीन पत्नी कलावती यांच्या नावावर करून दिली. हीच जमीन आरोपी गणेश पाहत होता. मात्र त्याने ती विक्रीसाठी काढल्यामुळे कौटुंबिक वाद अधिक चिघळला..अखेर रागाच्या भरात गणेशने स्वतःच्या आई-वडिलांचा जीव घेतला. महादेव हे रागीट स्वभावाचे असून घरच्यांशी त्यांचे संबंध ताणलेले होते. त्यामुळे मुलगा व त्यांची कुटुंबे वेगळी राहत होती. तरीही जमिनीच्या वादातून एवढे गंभीर पाऊल उचलल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. घटनेची माहिती मिळताच अमडापूर पोलिस तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. रात्री साडेनऊच्या सुमारास फॉरेन्सिक टीमनेही घटनास्थळी भेट देऊन रक्ताचे नमुने तपासासाठी घेतले..सांगली हादरली! चाकूने गळा चिरून पत्नीचा निर्घृण खून; घराला कडी लावून पतीनं गाठलं पोलिस ठाणं, रक्ताच्या थारोळ्यात काजल पडलेली अन्....या प्रकरणी अमडापूर पोलिसांनी आरोपी गणेश महादेव चोपडे याच्यावर कलम १०३ (१) अंतर्गत गुन्हा दाखल करून अटक केली आहे. पुढील तपास ठाणेदार निखिल निर्मल, पोहेका शेवाळे, पोहेका चंद्रशेखर मुरकुटे, पोहेका वंदना बोर्डे, पोका चोपडे व होका इंगळे करीत आहेत.जमिनीच्या वादातून आई-वडिलांच्या खुनासारखी संतापजनक घटना घडल्याने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..फिर्यादीकडून २००८ मधील घटनेचा खुलासाया प्रकरणी फिर्यादी प्रल्हाद महादेव चोपडे (वय. ४८) यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २००८ मध्ये त्यांच्या बहिणीवर वडील महादेव यांनी बलात्कार केल्याची संतापजनक घटना घडली होती. त्यावेळी अन्नपूर्णा हिने विहिरीत उडी मारून आत्महत्या केली होती. तिला वाचवण्यासाठी धावलेली शारदा ही सुद्धा विहिरीत पडून मृत्युमुखी पडली होती. मात्र या घटनेची कुणी तक्रार पोलिसांत दाखल केली नव्हती..FAQsप्रश्न 1: हत्या कुठे घडली?उत्तर: बुलढाणा जिल्ह्यातील चिखली तालुक्यातील मंगरूळ नवघरे गावात.प्रश्न 2: हत्येचे कारण काय होते?उत्तर: शेतीच्या हिस्सावाटणीवरून झालेला जमिनीचा वाद.प्रश्न 3: आरोपी कोण आहे?उत्तर: गणेश महादेव चोपडे (वय ३८), पीडितांचा मुलगा..