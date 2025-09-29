मराठवाडा

Buldhana Crime : जमिनीच्या वादातून पोटच्या मुलानेच जन्मदात्या आई-वडिलांना संपवलं; आईच्या नावावरील दोन एकर जमिनीसाठी घेतला जीव

Mangrul Navghare Double killed : २००८ मध्ये त्यांच्या बहिणीवर वडील महादेव यांनी बलात्कार केल्याची संतापजनक घटना घडली होती.
Buldhana Crime News

सकाळ डिजिटल टीम
  1. बुलढाणा जिल्ह्यातील मंगरूळ नवघरे येथे कौटुंबिक वादातून मुलाकडून आई-वडिलांची हत्या झाली.

  2. शेतीच्या हिस्सावाटणीवरून झालेल्या वादामुळे आरोपी गणेश चोपडेने पालकांचा जीव घेतला.

  3. अमडापूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडलेल्या या घटनेमुळे गावात खळबळ उडाली.

मंगरूळ नवघरे : जमिनीच्या वादातून (Land Dispute) पोटच्या मुलानेच जन्मदात्या आई-वडिलांची हत्या (Buldhana Crime News) केल्याची धक्कादायक घटना चिखली तालुक्यातील अमडापूर पोलिस स्टेशन हद्दीतील किन्ही सवडत येथे २७ सप्टेंबर रोजी सायंकाळी सहा वाजेच्या सुमारास घडली.

