Parbhani News: स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या युवकाचा हृदयविकाराने मृत्यू, मराठा आरक्षणाचा आनंदोत्सव साजरा करत असताना घटना

परभणी : तालुक्यातील वडगाव सुक्रे येथे मंगळवारी (ता. दोन) सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या माणिक प्रभाकरराव सुक्रे (वय ३०) याचा हृदयविकाराच्या धक्क्याने मृत्यू झाला..मराठा आरक्षणाचा आनंदोत्सव साजरा करताना हर्षोल्हासामुळे त्याला हृदयविकाराचा झटका आल्याची चर्चा ग्रामस्थांत होती. वडगाव सुक्रे येथील माणिक सुक्रे हा मंगळवारी (ता. दोन) मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागल्याने आनंदात होता. .त्यातच त्याला हृदयविकाराचा झटका आला व उपचारापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला. एकीकडे गावात मराठा समाजात आंनदोत्सव साजरा होत असताना दुसरीकडे या घटनेचे वृत्त कळताच गावात शोककळा पसरली. माणिक सुक्रे याची आर्थिक परिस्थिती बेताचीच आहे..त्याला आई-वडील नाहीत. त्याच्या पश्चात पत्नी, एक दीड वर्षाची मुलगी, मोठा भाऊ संतराम, भावजय व दोन पुतणे आहेत. भाऊ पाच एकर कोरडावाहू शेती पाहतात, तर माणिक हा स्पर्धा परीक्षेची तयारी करीत असतानाच गावात ऑनलाइन सेवा केंद्र चालवित होता..Buldhana News: नापिकी, भावाचा अभाव आणि कर्जाचा डोंगर; जस्तगावातील ६८ वर्षीय शेतकऱ्याने निंबाच्या झाडाला गळफास घेऊन संपवले जीवन.यातूनच या परिवाराचा संपूर्ण उदरनिर्वाह चालत होता. विशेष म्हणजे पत्नी शिवानीची मागच्या वर्षीच किडनी निकामी झाल्याने शस्त्रक्रिया झालेली आहे..