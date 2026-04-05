Latur News: मांजरा नदीवरील पूल बनला ‘मृत्यूचा सापळा’;कठडे वाहून गेल्याने बससेवा बंद; नागरिकांची गैरसोय

देवणी: महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्याला जोडणाऱ्या सिंधीकामट (ता. देवणी) येथील मांजरा नदीवरील पुलाची दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे दोन्ही राज्यांनी बससेवा बंद केल्याने सिया भागातील नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे..मांजरा नदीवरील पुलाचे संरक्षण कठडे पूर्णपणे वाहून गेल्याने हा पूल मृत्यूचा सापळा बनला आहे. परिणामी, दोन्ही राज्यांच्या परिवहन महामंडळांनी आपली बससेवा बंद केली आहे. त्यामुळे सीमा भागातील नागरिकांची फरपट होत आहे..सिंधीकामट आणि लखनगाव या दोन गावांमधील मांजरा नदीवर हा 'पूलवजा बंधारा' काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र व कर्नाटक सरकारच्या निधीतून उभारण्यात आला होता. त्याच्या देखभालीची जबाबदारी महाराष्ट्र सरकारच्या पाटबंधारे विभागाकडे आहे..हा पूल इतका अरुंद आणि सखल झाला आहे, की संरक्षण कठड्यांशिवाय तो एखाद्या सपाट रस्त्यासारखा दिसतो. पुलाची स्थिती इतकी धोकादायक आहे, की थोडासाही तोल गेला, तर थेट नदीपात्रात पडण्याची भीती आहे. काही दिवसांपूर्वी या पुलावरून जाताना एका शेतकऱ्याचा बैल पाण्यात पडून वाहून गेला..तसेच रस्त्यावरून ये-जा करताना प्रवाशांचे प्रचंड हाल होत आहेत. हा पूल महाराष्ट्र सरकारच्या अखत्यारित येत असल्याने कर्नाटक प्रशासनाचे पूर्णपणे दुर्लक्ष होत आहे. दुसरीकडे महाराष्ट्र सरकारचा पाटबंधारे विभाग गांभीर्याने पाहत नाही. दोन राज्यांना जोडणारा हा जवळचा मार्ग असतानाही नागरिकांना आता दूरच्या अंतरावरून प्रवास करावा लागत आहे..विद्यार्थी, नागरिकांचे हालमहाराष्ट्र राज्यमार्ग परिवहन महामंडळ आणि कर्नाटक महामंडळाने सध्या या भागातील बससेवा बंद केली आहे. परिणामी, विद्यार्थी, नागरिक व इतर प्रवाशांचे हाल होत आहेत. खासगी वाहनधारक वाहने चालवित असले, तरी प्रवाशांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे. हा बंधारा पूर्ण क्षमतेने भरल्यानंतर पुलावरून जाणे अतिशय धोकादायक ठरत आहे..दुरुस्तीच्या मागणीला जोरसीमा भागातील नागरिकांची होणारी गैरसोय थांबविण्यासाठी पाटबंधारे विभागाने तातडीने या पुलाची दुरुस्ती करावी आणि नवीन संरक्षण कठडे बसवावेत, अशी मागणी सिंधीकामट व परिसरातील ग्रामस्थांतून होत आहे. या पुलावर मोठा अपघात होण्याचा धोका नाकारता येत नाही. त्यातच मासेमारीसाठी पुलावर होणारी गर्दी वाहनधारकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे.