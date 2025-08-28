Manjara Dam: मांजरा धरण ९८ टक्क्यांवर; नदीकाठच्या गावांना इशारा

लातूर : लातूरला पाणी पुरवठा करणाऱ्या मांजरा धरणात ९८ टक्के क्षमतेने भरले आहे. धरणात पाण्याचा येवा सुरु आहे. त्यामुळे धरणाचे दोन दरवाजे उघडून पाण्याचा नदीच्या पात्रात विसर्ग सुरू आहे. .त्यामुळे नदीकाठच्या गावांनी सतर्क रहावे, असे आवाहन पूर नियंत्रण कक्षाने केले आहे. मांजरा धरण बुधवारी (ता. २७) दुपारी ९८ टक्के क्षमतेने भरले आहे. धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात होणाऱ्या पावसामुळे धरणात पाण्याची आवक सुरू आहे..ही पाण्याची आवक पाहता धरण पाणी पातळी नियंत्रित करण्याचे दृष्टीने बुधवारी दुपारी मांजरा प्रकल्पाचे दोन वक्रद्वारे ०.२५ मीटर उंचीने उघडून मांजरा नदीपात्रात एक हजार ७४७ क्युसेक्स इतका विसर्ग सोडण्यात आला आहे. .Knife Attack: तरुणाच्या जबड्यात खुपसला चाकू; दोन युवकांवर हल्ला, पाच तासांनंतर शस्त्रक्रिया.तसेच धरणात पाण्याची होणारी आवक पाहता विसर्ग कमी अथवा जास्त करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. मांजरा नदी काठावरील व पुरामुळे बाधित होणाऱ्या गावातील नागरिकांनी सतर्क रहावे. कोणीही नदीपात्रात प्रवेश करू नये व कुठलीही जीवित अथवा वित्त हानी होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन पूर नियंत्रण कक्षाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.