Nilanga Flood : मांजरा अन् तेरणा नदीचा संगम की.. संघर्ष, उठला शेतकऱ्यांच्या जिवावर; महापूराचा कहर, शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान

राम काळगे निलंगा : निलंगा तालुक्यामधून मांजरा व तेरणा या दोन प्रमुख नद्या वाहतात औरादशहाजानी येथील संगमावर मांजरा व तेरणा या दोन्ही नद्या एकत्र येतात त्यामुळे या ठिकाणाला 'संगम' असे म्हणतात दोन नद्यांच्या पाण्याचा प्रवाहात संघर्ष निर्माण झाला तोच संघर्ष शेतकऱ्यांच्या जीवावर बेतला आहे. मांजरा नदीचे मोठे पात्र व पाण्याचा दाब अधिक असल्यामुळे तेरणेचे पाणी आपल्या प्रवाहाच्या पात्रात घेत नाही त्यामुळे तेरणा नदी पात्राने एक किलो मीटर पेक्षा अधिक अंतर स्वतंत्र प्रवाह निर्माण केल्याने शेती पिकाचे व शेतीच्या मातीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. एक प्रकारे दोन नद्यांच्या प्रवाहाच्या प्रभावामुळे पात्राचे रुपडेच पालटले आहे..मागील कांही दिवसापासून मांजरावर प्रेरणा नद्याना अनेक वेळा पूर आला असून मोठ्या प्रमाणात नदीपात्राच्या परिसरातील शेती पिकाचे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे औरादशहाजानी येथे पूरग्रस्त भागाची पाहणी करण्यासाठी बुधवारी ता. २४ रोजी येत आहेत. थेट घटनास्थळावरून ग्राउंड रिपोर्ट या निमित्ताने आपण देत आहोत..औराद शहाजानी ता. निलंगा येथील तेरणा व मांजरा नद्यांच्या संगमामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांना प्रचंड आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. हे नुकसान अनेक वेळा या भागातील शेतकऱ्यांनी सहन केले आहे. तेरणा नदी पश्चिमेकडून पूर्वेकडे वाहते, तर मांजरा नदी उत्तरेकडून दक्षिणेकडे वाहत असते. या दोन्ही नद्यांचा संगम औराद येथील गावाजवळ होत असल्याने परिसरातील शेतजमिनीवर पाणी साठण्याची समस्या निर्माण झाली आहे. .Pune Health News : आरोग्य कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा वाऱ्यावर; 'स्वस्थ नारी सशक्त परिवार' अभियानात एक्स-रेच्या किरणोत्सर्गाचा धोका.मांजरा नदीला पाणी आल्यानंतर ती तेरणा नदीचे पाणी आपल्या प्रवाहात न घेतल्यामुळे तेरणा नदीला आपला मार्ग बदलावा लागतो. त्यामुळे तेरणा नदी आणि मांजरा नदीचे काही भाग सुमारे एक किलोमीटर पर्यंत समांतर प्रवाह करत आहेत. या अनियमित प्रवाहामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांच्या पिकांचे प्रचंड नुकसान होत आहे..शेतकऱ्यांचे नुकसान फक्त पिकांपुरते मर्यादित राहिलेले नाही, तर शेतजमिनीची माती वाहून जाणे आणि खरडून जाण्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान दुपटीने वाढले आहे. या परिस्थितीमुळे स्थानिक प्रशासन व जलसंपदा विभागाने तातडीने उपाययोजना करणे अत्यावश्यक झाले आहे. शेतकऱ्यांनी या समस्येबाबत तक्रार नोंदवली असून, जलनियंत्रणासाठी योग्य पद्धतीने ढकलण्याचे व गाळलेले पाणी योग्य मार्गाने सोडण्याचे उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. .या संगमावर गेल्या पंधरा दिवसापासून पाणी आहे मोठ्या प्रवाहामुळे पिके व माती तर खरडून गेलीच परंतु रब्बी हंगाम सुद्धा शेतकऱ्यांच्या हाती लागणार नाही अशी विधारक परिस्थिती निर्माण झाली आहे त्यामुळे मुख्यमंत्री कोणते पॅकेज नदीकाठच्या शेतकऱ्यांना जाहीर करतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..