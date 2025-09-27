मराठवाडा

Latur Rain Update: मांजरा अन् तेरणा नदीला पुन्हा पूर; दोन्ही नद्यानी धोक्याची पातळी ओलांडली, रात्रभर संततदार, मुसळधार पाऊस

Manjara and Terna Rivers Overflow Again: रात्रभर झालेल्या मुसळधार पावसामुळे दोन दिवस मांजरा व तेरणा नदीचा ओसरलेला पूर पुन्हा आला असून दोन्ही नद्यांनी धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. तर कासार शिरसी मार्गे लिंबाळावरून जाणारा राज्यमार्ग पुन्हा एकदा सकाळी बंद झाला आहे.
