Manjara And Sindphana Rivers Overflow: मांजरा आणि सिंदफणा नद्यांचा कहर; दुसऱ्यांदा पूरस्थिती, हजारो हेक्टर शेती पाण्याखाली

बीड : चार दिवस विश्रांती घेतलेल्या पावसाने रविवारी (ता. २१) मध्यरात्री पुन्हा जोरदार हजेरी लावली. आठच दिवसांत जिल्ह्यात दुसऱ्यांदा पूर परिस्थिती निर्माण झाली. याचा सर्वाधिक फटका शिरूर कासार, पाटोदा तालुक्यांना बसला. .पुरामुळे निमगाव, राळेसांगवी, नांदेवली, ब्रमनाथ येळंब,या सगळ्या गावातील शेती जलमय झालीय. पुरामुळे हजारो हेक्टर क्षेत्रावरील शेती पिके उद्ध्वस्त झाली, तर जनजीवन विस्कळित झाले..मांजरा आणि सिंदफणा नद्यांनी रौद्ररूप धारण केल्याने उपनद्यांनाही पूर आला. शिरापूर गात (ता. शिरूरकासार) येथे पुरात अडकलेल्या नऊ जणांना वाचविण्यात महसूल व बीड नगरपालिकेच्या पथकाला यश आले. नांदेवली, पिंपगाळ कानडा येथे अद्यापही ३५ जण पुरात अडकलेले आहेत. त्यांना बाहेर काढण्यासाठी एनडीआरएफच्या पथकाला पाचारण करण्यात आले आहे..सांडस चिंचोली, पारगाव घुमरा या गावांनाही पुराने वेढा दिला आहे. ब्रह्मनाथ येळंब, डोंगरकिन्ही या गावांचाही संपर्क तुटला होता. पाटोदा शहर, पारगाव घुमरा व शिरूर कासार तालुक्यातील नांदेवली आदी ठिकाणच्या शंभरहून अधिक लोकांना सुरक्षितस्थळी हलविल्याची माहिती आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवकुमार स्वामी यांनी दिली. आष्टी तालुक्यातील कडी नदीलाही आठवड्यात दुसऱ्यांदा पूर आला. बीड, माजलगाव आणि गेवराई तालुक्यांनाही आजच्या पुराचा मोठा तडाखा बसला..Maharashtra Heavy Rain : नगर, मराठवाड्यात धुमाकूळ! मुंबई आणि पुण्यातही परतीच्या पावसाचा जोर.बीड जिल्ह्यात पुन्हा पूरस्थितीनऊ जणांना वाचवले; आणखी ३५ जण पुरातशिरूर, पाटोद्यात शंभरहून अधिक लोकांचे स्थलांतरपालकमंत्री पवारांकडून स्थितीचा आढावा२९ महसूल मंडळांत अतिवृष्टीएनडीआरएफच्या पथकाला पाचारणमांजरा, माजलगाव धरणांतून मोठा विसर्ग.