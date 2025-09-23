मराठवाडा

Manjara And Sindphana Rivers Overflow: मांजरा आणि सिंदफणा नद्यांचा कहर; दुसऱ्यांदा पूरस्थिती, हजारो हेक्टर शेती पाण्याखाली

Beed Flood : बीड जिल्ह्यात अवकाळी पावसाचा पुन्हा तडाखा; शिरूर कासार व पाटोदा तालुक्यांतील निमगाव, राळेसांगवी, नांदेवली, ब्रमनाथ-येळंबसह परिसरातील शेती जलमय, हजारो हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान; जनजीवन विस्कळित.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
बीड : चार दिवस विश्रांती घेतलेल्या पावसाने रविवारी (ता. २१) मध्यरात्री पुन्हा जोरदार हजेरी लावली. आठच दिवसांत जिल्ह्यात दुसऱ्यांदा पूर परिस्थिती निर्माण झाली. याचा सर्वाधिक फटका शिरूर कासार, पाटोदा तालुक्यांना बसला.

Beed
rain
rain damage crops
NDRF
flood hit villages
Flood damage to crops

