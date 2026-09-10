Maratha Reservation: ‘एकनाथ शिंदे मराठ्यांत भांडणे लावण्याचा प्रयत्न करत आहेत’; मनाेज जरांगेंचा गंभीर आरोप, मुंबई आंदोलनाचे संकेत

जालना : ‘‘मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्याऐवजी मंत्री संजय शिरसाट यांच्यामुळे मराठा समाजातील चौघांची प्रमाणपत्रे रद्द झाली. मी खरे बोलतो तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या पक्षातील नेत्यांना राग येत आहे. त्यामुळेच राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ छत्रपती संभाजीनगर येथे दंगल घडविण्याचे षड्यंत्र रचत आहे. उपमुख्यमंत्री शिंदे हे मराठा समाजात भांडणे लावण्याचा प्रयत्न करत आहेत’’, असा आरोप मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांनी बुधवारी माध्यमांशी बोलताना केला..Motivational Story: मुलींच्या शिक्षणासाठी अनवाणी धावल्या; रमाबाईंच्या जिद्दीची सरन्यायाधीशांनी घेतली दखल, संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...छत्रपती संभाजीनगर येथे विभागीय आयुक्तालयात मंगळवारी झालेल्या बैठकीनंतर मंत्री उदय सामंत यांनी, ‘आरक्षणासाठी प्रयत्न केलेल्या उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबद्दल जरांगेंनी वाईट बोलू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. त्यावर जरांगे यांनी शिंदे यांना लक्ष्य केले. ‘ ‘एकनाथ शिंदे यांच्याबद्दल बोलल्यामुळे त्यांच्या पक्षातील नेत्यांना राग येतो. मग त्यांच्याच पक्षातील मंत्री संजय शिरसाट यांनी मराठ्यांची प्रमाणपत्रे का रद्द केली, हे शिंदेंना विचारावे. या आंदोलनातून शिंदे हे मराठा समाजात भांडण, मारामारी घडवून आणणार आहेत. प्रत्येक मंत्री, आमदारांकडे गुंड आहेत. त्यांच्याकडे बंदुका आहेत. पण, मराठ्यांच्या पोरांकडेही गोळ्या आहेत. मंत्र्यांच्या गुंडांना मराठ्यांची मुले चोख उत्तर देतील. सामंत, प्रताप सरनाईक यांना त्यांच्या नेत्यांचा कळवळा वाटतो. तर मला मराठ्यांच्या लेकरांविषयी कळवळा आहे. आता अंतरवाली सराटी येथील बैठकीत मुंबईला जाण्याचा निर्णय होणार आहे’’, असे जरांगे यांनी सांगितले. सरनाईक यांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलनाचा सामना करावा, असे आव्हानही त्यांनी दिले..गणेशोत्सव काळात आंदोलन नको’नाशिक : ‘‘गणेशोत्सव सर्वांसाठी श्रद्धेचा सण असून तो मोठ्या धूमधडाक्यात साजरा केला जातो. या काळात कायदा व सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण व्हायला नको. मराठा, ओबीसी, आदिवासी, ‘एमपीएससी’च्या मुंबईतील सर्व आंदोलकांनी गणेशोत्सवाचे दिवस जाऊ द्यावे. त्यानंतर आंदोलने करा, असे आवाहन पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी केले. महाजन म्हणाले, की सरकारची भूमिका लवचीक आहे. सर्व मागण्या मान्य होईपर्यंत उपोषण सोडणार नाही, ही भूमिका योग्य नाही. मुंबईत आंदोलन केल्यास कायदा-सुव्यवस्थेसह इतर अनेक प्रश्न निर्माण होऊ शकतात, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली..जरांगेंचा संघर्ष सरकारसाठी गळ्याचा फास’नागपूर : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांचा संघर्ष आणि लढा सरकारसाठी गळ्याचा फास बनला आहे. आता त्यांचा उपयोग संपल्यामुळे सरकारला त्यांना मारायचे आहे, असा गंभीर आरोप शिवसेना (यूबीटी) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी येथे केला. तसेच, निवडणुकीत उपोषणाचा वापर करून घेतल्यानंतर आज त्यांची खालावत चाललेली प्रकृती अमानुष असल्याचे सांगत, सरकारच्या प्रमुखांनी त्यांच्याशी चर्चा करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. आरक्षणाबाबत बोलताना राऊत म्हणाले की, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलावून यावर मार्ग काढायला हवा.....शरद पवारांनाही बोललो’साष्टपिंपळगाव (ता. अंबड) येथे आंदोलन केले, तेव्हा उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते, तर महाविकास आघाडी शरद पवार चालवित होते. त्यावेळी या दोघांबद्दलही बोललो होतो. आता देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे सत्तेत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर बोलणार, असे जरांगे म्हणाले. दरम्यान, जरांगेंच्या उपोषणाचा बुधवारी बारावा दिवस होता. आमदार सतीश चव्हाण यांनी भेट घेऊन त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली..एकनाथ शिंदेंबद्दल चांगले बोलत होतो तेव्हा गोड वाटत होते. आता प्रमाणपत्र रद्द केल्यामुळे बोललो, तर नवे मराठा समन्वयक तयार करून अन् पैसे देऊन काही समर्थक तयार करून मराठ्यांच्या अंगावर घातले जात आहेत.- मनोज जरांगे, मराठा आंदोलनकर्ते.मराठा आंदोलक पाण्याच्या टाकीवरमानवत (जि. परभणी) : मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे यांच्या उपोषणास पाठिंबा देत कोल्हा गावातील (ता. मानवत) युवकांनी पाण्याच्या टाकीवर आंदोलन केले. सकाळी सातपासून सुरू असलेल्या या आंदोलनामुळे प्रशासनाची धावपळ उडाली. अनुरथ तारे, बाबासाहेब भिसे, किरण भिसे या तीन युवकांनी पाण्याच्या टाकीवर चढून ठिय्या आंदोलन सुरू केले. ग्रामस्थ, पोलिसांनी युवकांशी चर्चा करून त्यांना खाली उतरविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, युवक आपल्या मागण्यांवर ठाम राहिले. हे आंदोलन दुपारी तीनपर्यंत सुरू होते..आरोग्य पथकाकडून सातत्याने तपासणीजालना : मनोज जरांगे यांचे अंतरवाली सराटी (ता.अंबड) येथे २९ ऑगस्टपासून उपोषण सुरू असून आरोग्य तपासणी व उपचारासाठी वैद्यकीय पथक २४ तास कार्यरत असल्याची माहिती जिल्हा आरोग्य यंत्रणेने दिली. वैद्यकीय पथकाने मंगळवारी सायंकाळी त्यांची तपासणी केली होती. त्यावेळी त्यांची प्रकृती सर्वसाधारण, मध्यम स्वरूपाची असल्याचे आढळले. त्यांना सात ‘सलाइन’ देण्यात आली. बुधवारी दुपारी तपासणी करून एक सलाइन देण्यात आले. आता त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगण्यात आले..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...जरांगेंना पाठिंब्यासाठी...बीड-परळी महामार्गावर वडवणी(जि. बीड) शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात सकल मराठा समाजातर्फे ठिय्या.अंबड-घनसावंगी मार्गावरील ताडहादगाव (ता. अंबड) येथेरास्ता रोकोबरडशेवाळा (ता. हतगाव, जि. नांदेड) येथे नागपूर-सोलापूर महामार्गावर रास्ता रोको, वाहतूक तीन तास विस्कळितमारतळा (ता. लोहा) येथे नांदेड-हैदराबाद महामार्गावर ठिय्या,तासभर वाहतूक ठप्पछत्रपती संभाजीनगर-जळगाव महामार्गावरील भवन (ता. सिल्लोड)येथे तासभर रास्ता रोकोभराडी सर्कल (ता. सिल्लोड) येथे रस्त्यावर टायर पेटवून शासनाचा निषेधचिंचोली लिंबाजी (ता. कन्नड) मंडलातील १५ गावांतील मराठा आंदोलकांचे वाकद फाटा-जामडी जहागीर चौफुलीवर पाऊण तास रास्ता रोको .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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