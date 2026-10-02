मराठवाडा

Manoj Jarange: ‘मराठा आंदोलन मोडीत काढायचे आहे, मला एकटे पाडायचे आहे’; मनोज जरांगेंचा सरकारवर आरोप

Manoj Jarange Alleges Attempts To Weaken Maratha Movement: सरकारचा मराठा आंदोलन मोडीत काढण्याचा डाव; मनोज जरांगेंचा गंभीर आरोप
Manoj Jarange Patil

Manoj Jarange Patil

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-दिलीप पवार

अंकुशनगर : मराठा आरक्षण आंदोलन मोडीत काढून आपल्याला एकटे पाडण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांनी शुक्रवारी केला. अंकुशनगर येथील निवासस्थानी माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी विविध मुद्द्यांवर सरकारवर टीका केली.

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