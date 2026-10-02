Manoj Jarange: ‘मराठा आंदोलन मोडीत काढायचे आहे, मला एकटे पाडायचे आहे’; मनोज जरांगेंचा सरकारवर आरोप

-दिलीप पवार अंकुशनगर : मराठा आरक्षण आंदोलन मोडीत काढून आपल्याला एकटे पाडण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांनी शुक्रवारी केला. अंकुशनगर येथील निवासस्थानी माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी विविध मुद्द्यांवर सरकारवर टीका केली..MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.ईडी किंवा सीबीआयची नोटीस असो, ‘ज्याला कर नाही त्याला डर कशाला,’ अशी भूमिका जरांगे यांनी मांडली. महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार आणि बेहिशेबी मालमत्ता असलेल्या व्यक्ती आहेत. त्यांच्या प्रकरणांकडेही तपास यंत्रणांनी लक्ष द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. आंदोलनातील लोकांना घाबरविण्याचा प्रयत्न सुरू असून तीन वर्षांनंतर वाहन, ग्रामसभा आदी बाबींच्या चौकशा का केल्या जात आहेत, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला..‘मराठ्यांचे आंदोलन मोडीत काढायचे आहे. मला एकटे पाडायचे आहे आणि हे करणारे आमचेच लोक आहेत,’ असा दावा त्यांनी केला. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावरही त्यांनी टीका केली. लोकशाही धोक्यात आणणाऱ्यांना पदावर का ठेवले जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित करत संबंधित निवडणूक आयुक्तांना हटविण्याची मागणी त्यांनी केली..जात प्रमाणपत्रे रद्द करण्याच्या कारवाईवरूनही जरांगे यांनी सरकारला लक्ष्य केले. ‘माझ्याविषयी काही दोष असेल तर तो काढा; मात्र गरीबांचा तळतळाट घेऊ नका,’ असे ते म्हणाले. चार प्रमाणपत्रे रद्द झाल्याचा दावा करत त्यांनी ही कारवाई राजकीय द्वेषातून होत असल्याचा आरोप केला..शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर राज्यव्यापी आंदोलन उभारण्याचा इशारा देताना चारा छावण्या, पाणी उपलब्ध करून देणे, शेतमालाला योग्य भाव आणि सातबारा कोरा करण्याची मागणी त्यांनी केली. शक्तिपीठ महामार्गालाही त्यांनी विरोध दर्शविला..Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.\r‘आरक्षणासाठी महिनाभर उशीर झाला तरी चालेल; मात्र मराठ्यांची एकजूट फोडू नका,’ असे आवाहन करत हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीचा त्यांनी पुनरुच्चार केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.