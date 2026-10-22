Manoj Jarange: मोठं षडयंत्र रचलं जातंय, चौकशी करा नाहीतर संशय तुमच्यावर; जरांगेंचा 'ऑडिओ बॉम्ब', शिंदे-फडणवीस सरकारला इशारा

अंकुशनगर : आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी व्हायरल झालेल्या एका ऑडिओ क्लिपवरून राज्य सरकारला थेट आव्हान दिले आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या क्लिपची सखोल चौकशी करावी, अन्यथा या प्रकरणामागे त्यांचाच हात असल्याचा निष्कर्ष काढला जाईल, असा इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला. मराठा समाजातील काही लोकांना चुकीच्या मार्गावर नेण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.जरांगे पाटील यांनी काही प्रवक्ते आणि समन्वयकांवर जाणूनबुजून पक्षाला नुकसान पोहोचविण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला. आपल्याला ५०० कोटी रुपये घेतल्याच्या आरोपावरून बदनाम करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकरणातील पुरावे मागितल्यास ते देण्याची तयारी असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले..षडयंत्राचा शोध का घेतला जात नाही?सरकारकडे चौकशी करण्याचे अधिकार असतानाही कथित षडयंत्राचा शोध का घेतला जात नाही, असा सवाल जरांगे पाटील यांनी उपस्थित केला. आपल्याविरोधात बदनामी करण्याचे तसेच जीवघेणा हल्ला घडवून आणण्याचे मोठे षडयंत्र रचले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला..Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...दोन-तीन महिन्यांत परिस्थिती न बदलल्यास परिणामांचा इशाराआपल्याविरोधात सुरू असलेले कथित प्रकार पुढील दोन ते तीन महिन्यांत थांबले नाहीत, तर त्याचे गंभीर परिणाम होतील, असा इशारा जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिला. व्हायरल ऑडिओ क्लिपची निष्पक्ष चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणावे, अशी मागणी त्यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.