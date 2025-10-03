Manoj Jarange: ''तुम्ही बंजारा समाजासारखे दिसत नसतानाही आरक्षण का खाल्लं?'', धनंजय मुंडेंना उद्देशून जरांगेंचं मोठं विधान

Dhananjay Munde: बीडच्या सावरगाव येथे पंकजा मुंडेंचा दसरा मेळावा संपन्न झाला. या मेळव्यात मंत्री पंकजा मुंडे आणि माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण नको, अशी भूमिका घेतली. त्यांच्या भूमिकेचा मनोज जरांगे पाटलांनी खरपूस शब्दांमध्ये समाचार घेतला. शुक्रवारी ते माध्यमांशी बोलत होते..प्रकृती बरी नसल्याने मनोज जरांगे पाटील हे छत्रपती संभाजी नगर येथे उपचार घेत आहेत. शुक्रवारी माध्यमांशी बोलताना जरांगे पाटलांना वाल्मिक कराडचे झळकलेले पोस्टर्स, याबद्दल विचारण्यात आलं. त्यावर ते धनंजय मुंडेंचं नाव न घेता म्हणाले की, चष्म्यावाला असले लोकं घेऊन येतो. त्यानेच हे पोस्टर्स आणायला लावले असतील. त्याचेच लोकं सभेत आराडओरड करत असतील. बापाच्या कामाला डाग लागला पाहिजे, यासाठी चष्म्यावाला असे कामं करतो..Ramdas Kadam : 'बाळासाहेबांचा मृतदेह २ दिवस मातोश्रीवर ठेवला' ही माहिती रामदास कदमांना कुणी दिली? स्वत: सांगितलं नाव....मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देऊ नये, असं धनंजय मुंडे मेळाव्यात म्हणाले होते. याला उत्तर देताना जरांगे पाटील म्हणाले की, तुम्ही कशाला बंजारा समाजातून आरक्षण घेतलं? तुम्ही तर त्यांच्यासारखे दिसतही नाहीत.. तरीही म्हणायचं आम्ही तुमच्यासारखे दिसतो. कशाला त्यांचं घ्यायचं? तुमच्याही पार्श्वभागाखाली अंधार आहे, कशाला काड्या करता?.धनंजय मुंडेंबद्दलच्या पुढच्या प्रश्नावर बोलताना जरांगे पाटील म्हणाले, त्याचा प्रश्न मला विचारु नका.. त्याने माझ्या नादी लागू नये. नाहीतर देव्हारा होईल. असले दादा मी मोजत नसतो. रक्ताने हात माखलेल्या लोकांनी माझ्या जातीवर बोलायचं नाही. तुझ्यामुळे मी अजित पवारांचाही कार्यक्रम लावीन..Sanjay Raut PC : रामदास कदमांचा धक्कादायक दावा, ठाकरे गटाने दिलं प्रत्युत्तर; नेमकं काय म्हणाले संजय राऊत?.'आमच्या ताटातलं देऊ नका' असं विधान पंकजा मुंडेंनी केलं होतं. त्यालाही जरांगे पाटलांनी उत्तर दिलं. ते म्हणाले, तु्म्ही आधी लोकांच्या ताटातलं ओरबाडून खाल्लं.. बंजारा समाजाचं ५ टक्के आरक्षण खाल्लं, लोकांना शिकवू नकात. गोरगरीब बंजारा समाजाचं आरक्षण खाणाऱ्यांनी आम्हाला सांगू नये, असं पाटील शेवटी म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.