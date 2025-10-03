मराठवाडा

Manoj Jarange: ''तुम्ही बंजारा समाजासारखे दिसत नसतानाही आरक्षण का खाल्लं?'', धनंजय मुंडेंना उद्देशून जरांगेंचं मोठं विधान

Jarange questions Munde’s Banjara quota benefit while opposing Maratha claim: मनोज जरांगे पाटलांनी शुक्रवारी पुन्हा एकदा मुंडेंचा समाचार घेतला. मराठ्यांच्या ओबीसी आरक्षणाला विरोध केल्याने त्यांनी भूमिका स्पष्ट केली.
संतोष कानडे
Dhananjay Munde: बीडच्या सावरगाव येथे पंकजा मुंडेंचा दसरा मेळावा संपन्न झाला. या मेळव्यात मंत्री पंकजा मुंडे आणि माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण नको, अशी भूमिका घेतली. त्यांच्या भूमिकेचा मनोज जरांगे पाटलांनी खरपूस शब्दांमध्ये समाचार घेतला. शुक्रवारी ते माध्यमांशी बोलत होते.

