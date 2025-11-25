'धनंजय मुंडेंसारखा विचित्र माणूस पृथ्वीतलावर नाही'; वाल्मीक कराडची आठवण काढणाऱ्या मुंडेंवर जरांगेंची सडकून टीका

अंकुशनगर (जि. जालना) :‘आज एक व्यक्ती आपल्यासोबत नाही, याची जाणीव होते’ या वाल्मीक कराडला उद्देशून आमदार धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांनी केलेल्या वक्तव्यावर मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांनी सोमवारी (ता. २४) सडकून टीका केली..मस्साजोग (ता. केज) येथील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येप्रकरणी मुख्य सूत्रधार म्हणून अटकेत असलेल्या वाल्मीक कराडची (Valmiki Karad) जाणीव होते, असे धनंजय मुंडे म्हणत असतील तर त्यांची कीव करावीशी वाटते. त्यांच्यासारखा विचित्र माणूस या पृथ्वीतलावर दुसरा असू शकत नाही, अशा शब्दांत जरांगे यांनी टीका केली..'छत्रपती शिवाजी महाराज लिंगायत समाजाचे, कन्नड वंशाचे होते'; कन्नड साहित्यिकाच्या वादग्रस्त वक्तव्याने खळबळ.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आता तरी त्यांची दखल घ्यावी. जिल्ह्यातील लोकांसाठी असा माणूस अजिबात चांगला नाही. इथून पुढे लोकांचे डोळे उघडले. फडणवीस, पवार यांनी मुंडेंच्या पापामध्ये सहभागी होऊ नये, असेही ते म्हणाले. ‘माझ्या घातपाताचा कट रचल्याप्रकरणी मी नार्को चाचणीसाठी कधीही तयार आहे. तुम्हीही नार्को चाचणी करून घ्या’ असे आव्हान त्यांनी पुन्हा मुंडेंना दिले..काय म्हणाले होते मुंडे?‘‘जगमित्र कार्यालयातून गोरगरिबांची सेवा करत आलो, गेल्या नऊ-दहा महिन्यांपासून हे कार्यालय सुरू आहे, काम सुरू आहे. पण आज एक व्यक्ती आपल्यासोबत नाही, याची जाणीवही होते. काय चुकले, काय नाही, ते न्यायालय बघेल, पण ती जाणीव नक्कीच आहे, असे म्हणत धनंजय मुंडे यांनी अप्रत्यक्षरीत्या वाल्मीक कराडचा उल्लेख परळी नगर परिषदेच्या प्रचारानिमित्त झालेल्या सभेत केला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.