Jalna News: आता नार्को चाचणी कराच; मनोज जरांगे यांच्या शिष्टमंडळाचे पोलिसांना निवेदन

जालना, वडीगोद्री : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार धनंजय मुंडे यांच्यासह मनोज जरांगे यांची नार्को चाचणी करावी, अशी मागणी एका शिष्टमंडळाने शनिवारी (ता. आठ) पोलिस प्रशासनाकडे केली. याबाबत जरांगे यांनी पाठविलेल्या या शिष्टमंडळाने अपर पोलिस अधीक्षक आयुष नोपाणी यांना निवेदन सादर केले..माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी त्यांची आणि मनोज जरांगे यांची नार्को चाचणी करावी, अशी मागणी शुक्रवारी (ता. सात) पत्रकार परिषदेतून केली होती. त्यानंतर मनोज जरांगे यांनी आपण नार्को चाचणीला तयार असल्याचे सांगत पोलिसांकडे चाचणीसाठी लेखी अर्ज करणार असल्याचे शुक्रवारी रात्री जाहीर केले होते..त्यानुसार मनोज जरांगे यांनी शनिवारी शिष्टमंडळ पाठवून आपण नार्को चाचणीला तयार असून धनंजय मुंडे यांचीही नार्को चाचणी करावी, असा अर्ज दिला आहे. परंतु, मनोज जरांगे, धनजंय मुंडे या दोघांची नार्को चाचणी व्हावी..केवळ एकाच्या नार्को चाचणीला परवानगी देऊ नये, अशी अट या निवेदनात नमूद करण्यात आली आहे. या शिष्टमंडळात सरपंच पांडुरंग तारख, किशोर मरकड, स्वप्नील तारख, गणेश शिंदे, अॅड. अमोल लाहने, संजय कटारे आदींचा या शिष्टमंडळात समावेश होता..संशयितांची दुसऱ्या दिवशी चौकशीमनोज जरांगे यांच्या घातपाताचा कट रचल्याप्रकरणी दोन संशयितांना अटक केली आहे. या दोघांची शनिवारी (ता.आठ) पोलिस अधीक्षक अजयकुमार बन्सल यांच्यासह अपर पोलिस अधीक्षक आयुष नोपाणी यांनी कसून चौकशी केली..Sangli Crime News : सांगलीतून बाळाला उचललं अन् चिपळूणमध्ये एक लाख ८० हजारांना सौदा, पण माय लेकाच दोरी घट्ट होती....या प्रकरणात पोलिसांनी या दोन्ही संशयितांचे मोबाइल जप्त केले आहेत. या मोबाइलमध्ये अनेक रेकॉर्डिंग मिळून आल्या होत्या. पोलिस या रेकॉर्डिंग फॉरेन्सिक चाचणीसाठी पाठवणार आहेत. या रेकॉर्डिंगमधून पोलिसांना काही धागेदोरे मिळतात की नाही, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..