मराठवाडा

Jalna News: आता नार्को चाचणी कराच; मनोज जरांगे यांच्या शिष्टमंडळाचे पोलिसांना निवेदन

Delegation submits letter to Jalna police for narco test: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार धनंजय मुंडे यांच्यासह मनोज जरांगे यांची नार्को चाचणी करावी, अशी मागणी एका शिष्टमंडळाने शनिवारी (ता. आठ) पोलिस प्रशासनाकडे केली.
Jalna News

Jalna News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जालना, वडीगोद्री : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार धनंजय मुंडे यांच्यासह मनोज जरांगे यांची नार्को चाचणी करावी, अशी मागणी एका शिष्टमंडळाने शनिवारी (ता. आठ) पोलिस प्रशासनाकडे केली. याबाबत जरांगे यांनी पाठविलेल्या या शिष्टमंडळाने अपर पोलिस अधीक्षक आयुष नोपाणी यांना निवेदन सादर केले.

Loading content, please wait...
Dhananjay Munde
Jalna
police
political
Political Controversy
Police Inquiry
Manoj Jarange Patil

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com