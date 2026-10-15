Manoj Jarange On Farmer Relief : "५ हजारांसाठी शेतकऱ्यांनी बँकेच्या रांगेत मरायचं का?"; मनोज जरांगेंचा सरकारवर थेट हल्लाबोल, म्हणाले...

जालना : राज्यातील भीषण दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या ५ हजार रुपयांच्या मदतीवरून मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारवर कडाडून हल्ला चढवला आहे. "खरीप हंगाम पूर्णपणे वाया गेलेल्या शेतकऱ्यांना अवघे ५ हजार रुपये देणे म्हणजे त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा आणि क्रूर थट्टा करण्याचाच प्रकार आहे," असा तीव्र संताप व्यक्त करत, सरकारने शेतकऱ्यांना हेक्टरी किमान १ लाख रुपयांचे अनुदान द्यावे, अशी ठाम मागणी जरांगे यांनी केली आहे.."पाच हजारांसाठी शेतकऱ्यांनी बँकांच्या रांगेत उभे राहायचे का?"नवरात्रीनिमित्त सोमठाणा गडावरील रेणुका मातेचे दर्शन घेतल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना मनोज जरांगे म्हणाले, "पावसाअभावी शेतकरी पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला आहे. अशा वेळी सरकारने जाहीर केलेली ५ हजार रुपयांची मदत म्हणजे शेतकऱ्यांची निव्वळ दिशाभूल आहे. .FDA Strict Action : मसाल्यांमध्ये कृत्रिम रंग अन् भेसळीला पूर्ण बंदी! आयुक्त तुकाराम मुंढेंकडून कडक नियमावली जारी; नियम मोडल्यास थेट कारवाई.या तुटपुंज्या रकमेसाठी शेतकऱ्यांनी दुष्काळात बँकांच्या दारात रांगा लावायच्या का? खते, बियाणे आणि शेतीच्या मशागतीचा खर्च ५ हजारांत निघणार आहे का? ही शेतकऱ्यांची केलेली थट्टाच आहे."."मोर्चे अन् आंदोलनांवरून लक्ष हटवण्याचा डाव"सरकारच्या निर्णयावर शंका उपस्थित करताना जरांगे पुढे म्हणाले, "राज्यात शेतकरी आणि जनतेचे सुरू असलेले मोर्चे, आंदोलनांवरून लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठीच सरकारने दिवाळीपूर्वी ही नाममात्र मदत जाहीर करण्याचा डाव टाकला आहे. सरकारचे हे धोरण शेतकरीविरोधी आहे..शेतकऱ्यांना जर खरोखरच आधार द्यायचा असेल, तर सरकारने कोणतीही चालढकल न करता तात्काळ हेक्टरी १ लाख रुपयांची थेट मदत शेतकऱ्यांच्या पदरात टाकावी." दरम्यान, विरोधी पक्षांनीही या तुटपुंज्या मदतीचा निषेध करत हेक्टरी एक लाखांची मागणी उचलून धरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.