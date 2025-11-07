वडिगोद्री (जि. जालना) : ‘‘गेवराईमध्ये (जि.बीड) माझ्या हत्येचा कट व षड्यंत्र रचले गेले. यात घातपाताचा प्रयत्न होता. याबाबत जालना पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल झाली..जालना जिल्हा पोलिस अधीक्षक अजयकुमार बन्सल यांनी यात लक्ष घातले व बीड जिल्ह्यातील दोघा संशयितांना ताब्यात घेतले आहे..हे षड्यंत्र मोठ्या व्यक्तीने रचले असावे. याबाबत शुक्रवारी (ता. सात) अंतरवाली सराटीत (ता. अंबड) सविस्तर माहिती देणार आहे’’, असे मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांनी गुरूवारी (ता. सहा) माध्यमांशी बोलताना सांगितले..Pankaja Munde: जरांगेंच्या विरोधात बोलले नाही; पंकजा मुंडे, ‘त्या’ भाषणाचा विपर्सास केल्याचे स्पष्टीकरण.जरांगे म्हणाले, ‘‘या प्रकारात जो कोणी आहे त्याने चुकीच्या ठिकाणी हात घातला आहे. दोषी असलेल्यांची चौकशी करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस परवानगी देतील का, ते किती गांर्भीयाने लक्ष देतील हे लवकरच लक्षात येईल. समाज फडणवीस यांच्याकडे मोठ्या अपेक्षेने बघत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.