Manoj Jarange: माझी हत्या करण्याचे षड्‌यंत्र : मनोज जरांगे

Maratha Reservation: ‘गेवराईमध्ये (जि.बीड) माझ्या हत्येचा कट व षड्‌यंत्र रचले गेले. यात घातपाताचा प्रयत्न होता. याबाबत जालना पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल झाली. जालना जिल्हा पोलिस अधीक्षक अजयकुमार बन्सल यांनी यात लक्ष घातले व बीड जिल्ह्यातील दोघा संशयितांना ताब्यात घेतले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वडिगोद्री (जि. जालना) : ‘‘गेवराईमध्ये (जि.बीड) माझ्या हत्येचा कट व षड्‌यंत्र रचले गेले. यात घातपाताचा प्रयत्न होता. याबाबत जालना पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल झाली.

