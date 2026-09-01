मराठवाडा

Maratha Reservation: मनोज जरांगेंच्या उपोषणाचा चौथा दिवस; प्रकृती खालावली, उलट्या-मळमळीचा त्रास, वैद्यकीय तपासणीस नकार

Manoj Jarange Health Worsens On Fourth Day Of Hunger Strike: उपोषणाच्या चौथ्या दिवशी मनोज जरांगे यांची प्रकृती गंभीर; उलट्या-मळमळीचा त्रास वाढला तरी वैद्यकीय तपासणीस ठाम नकार
Maratha Reservation Protest Manoj Jarange Health Worsens On Fourth Day As Vomiting And Nausea Reported At Antarwali Sarati

Maratha Reservation Protest Manoj Jarange Health Worsens On Fourth Day As Vomiting And Nausea Reported At Antarwali Sarati

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सकाळ वृत्तसेवा
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-उमेश वाघमारे

अंतरवाली सराटी, (जि.जालना): मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे  यांचे उपोषण मंगळवारी (ता. १) चौथ्या दिवशीही ताब्यात खालावली आहे. मनोज जरांगे यांना दुपारी उलट्या आणि मळमळचा त्रास सुरू झाला आहे. दरम्यान सकाळपासून वैद्यकीय पथक आंदोलन स्थळी उपस्थित असून वैद्यकीय तपासणीसाठी मनोज जरांगे यांनी नकार दिला आहे.

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