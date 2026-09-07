मराठवाडा

Maratha Reservation: मनोज जरांगेंच्या उपोषणाचा नववा दिवस; प्रकृती खालावली, समर्थकांनी महामार्ग रोखला

Manoj Jarange Hunger Strike Enters Ninth Day as Health Worsens: मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांचे उपोषण तीव्र; प्रकृती खालावल्याने समर्थकांचा संताप उसळला, धुळे-सोलापूर महामार्गावर रास्ता रोको
Manoj Jarange Health Worsens on Ninth Day of Hunger Strike Supporters Hold Roadblock Over Maratha Reservation Demands

Manoj Jarange Health Worsens on Ninth Day of Hunger Strike Supporters Hold Roadblock Over Maratha Reservation Demands

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सकाळ वृत्तसेवा
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वडीगोद्री (जि. जालना) : मराठा आरक्षणासंदर्भात प्रलंबित मागण्या मार्गी लावण्याच्या मागणीसाठी अंतरवाली सराटी (ता. अंबड) येथे मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाचा रविवारी नववा दिवस होता.

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