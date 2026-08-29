Manoj Jarange Hunger Strike: मनोज जरांगे यांचे आजपासून उपोषण प्रलंबित मागण्यांसाठी अंतरवालीत पुन्हा आंदोलन

वडीगोद्री (जि. जालना): मराठा आरक्षणासंदर्भात प्रलंबित मागण्या मार्गी लावण्यासाठी आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांचे अंतरवाली सराटी (ता. अंबड) येथे शनिवारपासून (ता. २९) उपोषण सुरू होत आहे. कुणबी प्रमाणपत्रे न मिळालेल्यांसह अन्य काही तक्रारी असलेल्यांनी अंतरवालीत यावे, असे आवाहन करून त्यांनी शुक्रवारी (ता. २८) राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली. .दरम्यान, आंदोलनस्थळी समाजबांधव दाखल होऊ लागले असून, पोलिसांनी मोठ्या बंदोबस्ताची तयारी केली आहे. जरांगे यांचे हे बारावे उपोषण असेल. प्रलंबित मागण्यांसह प्रमाणपत्रे रद्द केली जात असल्याचा आरोप करून त्यांनी पुन्हा उपोषणाचा इशारा दिला होता. या पार्श्वभूमीवर, शासनाच्या शिष्टमंडळाने नुकतीच त्यांची भेट घेऊन चर्चा केली होती..CNG Price Hike: सीएनजी वाहनधारकांसाठी मोठी बातमी! पुन्हा दरवाढ; आता एका किलोसाठी मोजावे लागणार इतके रुपये.मात्र, त्यातून काही ठोस मार्ग न निघाल्याने उपोषणावर ठाम असल्याचे त्यांनी जाहीर केले होते. ‘‘कुणबी नोंदी सापडलेल्यांना प्रमाणपत्रे देण्यासाठी अधिकारी अर्ज स्वीकारत नाहीत, आमच्याकडूनच अर्ज आले नाहीत, असे अधिकारी आणि मंत्री, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील सांगत आहेत..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांगतात तसे विखे बोलत आहेत. अर्ज करूनही प्रमाणपत्रे मिळाली नाहीत, अशांनी अंतरवाली सराटीत यावे,’’ असे आवाहन जरांगे यांनी केले. दरम्यान, समाजबांधवांनी शांततेत आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.