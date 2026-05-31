Manoj Jarange Patil: मध्यरात्री अंतरवालीत घडलं मोठं नाट्य; सरकार-जरांगे चर्चेचा निकाल काय? जाणून घ्या आतली माहिती

वडीगोद्री (जि. जालना): मराठा आरक्षणाच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत सकारात्मक चर्चा झाल्याने रविवारी रात्री एक वाजता मनोज जरांगे यांनी उपोषण मागे घेतले. उपचारासाठी त्यांना तातडीने संभाजीनगरला हलविण्यात आले..जरांगे यांनी शनिवारपासून (ता. ३०) अंतरवाली सराटी (ता. अंबड) या गावाजवळील शेतात भरउन्हात उपोषण सुरू केले आहे. आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज सकाळी त्यांनी उपोषणस्थळी भेट घेतली. मागण्यांवर शासन करू इच्छित असलेल्या प्रयत्नांचा मसुदा त्यांना जरांगना दिला. तो अभ्यासकांना दाखवून आपले मत कळवू, असे जरांगे यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर रात्री उशिरापर्यंत जरांगे व विखे पाटील यांच्यासह शिष्टमंडळासोबत चर्चा सुरू होती..मोदी सरकारची मोठी घोषणा! पेट्रोल-डिझेलवरील करात कपातीची घोषणा; 1 जूनपासून निर्णय लागू पण खरी गोष्ट वेगळीच.जरांगेच्या प्रमुख मागण्याहैद्राबाद, सातारा गॅझेट लागू करावेकुणबी प्रमाणपत्रांचे जलद वाटप व्हावेन्या. शिंदे समितीने शोधलेल्या नोंदीनुसार प्रमाणपत्रे द्यावीत आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत'सारथी'ला पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यावामराठा कुणबी मंत्रालय स्थापन करावे.शिष्टमंडळ तळ ठोकून राधाकृष्ण विखे पाटील, आमदार प्रसाद लाड यांचे शिष्टमंडळ शुक्रवारी (ता. २९) अंतरवाली सराटीत आले. त्यांनी जरांगेंशी दीर्घकाळ चर्चा केली. चर्चा सकारात्मक न झाल्याचे सांगत आंदोलनावर ठाम असल्याचे जरांगे यांनी जाहीर केले होते. त्यानंतर शिष्टमंडळ रात्री छत्रपती संभाजीनगर येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात आले. तेथे अधिकाऱ्यांशी चर्चा झाली. शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांशी फोनवरून चर्चा केल्याचे सांगितले जाते. त्यानंतर हे शिष्टमंडळ शनिवारी सकाळी पुन्हा अंतरवाली सराटीत पोचले होते.रात्री एक वाजता यावर तोडगा निघाला. आरक्षणाबाबत सरकारने दिलेल्या आश्वासनांवर आपण समाधानी आहोत. मी केलेल्या मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाल्याने आपण उपोषण मागे घेत असल्याने जरांगे यांनी जाहीर केले..Ambenali Ghat Accident: सुस्त यंत्रणेमुळेच ‘आंबेनळी’त मृत्यू स्वस्त; घाटातील सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांकडे अद्यापही दुर्लक्ष, रुंदीकरण धिम्या गतीनेच .सरकारकडून पुढील मागण्या मान्१) कुणबी नोंदी दस्तऐवज शासन देणार२) ५८ लाख नोंदी कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत शासन सकारात्मक ३) मराठा कुणबी मंत्रालय स्थापन करण्यात येणार. त्यासाठी एक महिना कालावधी लागणार४) जात पडताळणी प्रमाणपत्र देणार, तसे आदेश सरकार देत आहे ५) प्रमाणपत्र दिले नाही तर अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार६) हैद्राबाद गॅजेटसाठी नियमावली तयार केली आहे७) मराठा आंदोलनामध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबातील व्यक्तीला महावितरण व 'एमआयडीसी' मध्ये नोकरी देणार८) शिंदे समितीला एक वर्ष मुदतवाढ९) गुन्हे मागे घेण्याबाबत प्रक्रिया सुरू केली आहे. काही गुन्हे न्यायालयात प्रविष्ट आहे. त्याबाबत लवकर निर्णय घेणार१०) सातारा संस्थान गॅजेटसाठी एक महिना वेळ वाढवून देणार.अधिकाऱ्यांकडून चर्चाअपर जिल्हाधिकारी रमेश मिसाळ, अपर पोलिस अधीक्षक विक्रम साळी, उपविभागीय अधिकारी उमाकांत पारधी अंबडचे तहसीलदार विजय चव्हाण यांनी जरांगे यांच्यासोबत चर्चा केली. दरम्यान, वडीगोद्री प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील पथकाने उपोषणस्थळी जरांगे यांची आरोग्य तपासणी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.