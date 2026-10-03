Manoj Jarange,: आंदोलन मोडीत काढण्याचा डाव;जरांगेंचा आरोप; राज्य सरकारवर टीका

अंकुशनगर : ‘‘मराठा आरक्षण आंदोलन मोडीत काढून आपल्याला एकटे पाडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे’’, असा आरोप मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांनी केला. येथील निवासस्थानी आज माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी विविध मुद्द्यांवर सरकारवर टीका केली. .‘ईडी’ किंवा केंद्रीय अन्वेषण विभागाची (सीबीआय) नोटीस आली तरी ‘ज्याला कर नाही त्याला डर कशाची’, अशी भूमिका जरांगे यांनी मांडली. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर बेहिशेबी मालमत्ता असलेल्या व्यक्ती आहेत. अशा प्रकरणांकडेही तपास यंत्रणांनी लक्ष द्यावे. नोटिसा देऊन आंदोलनातील काहींना घाबरविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. तीन वर्षांनंतर वाहन, ग्रामसभा आदींची चौकशी का केली जात आहे, असा सवाल त्यांनी केला..‘आंदोलन उभारू’‘मराठ्यांचे आंदोलन मोडीत काढायचे आहे. मला एकटे पाडायचे आहे आणि हे करणारे आमचेच लोक आहेत’, असा दावा मनोज जरांगे यांनी केला. जात प्रमाणपत्रे रद्द करण्याच्या कारवाईवरूनही त्यांनी सरकारला लक्ष्य केले. ‘माझ्याविषयी काही दोष असेल तर तो काढा; मात्र गरिबांचा तळतळाट घेऊ नका’, असे ते म्हणाले. चार प्रमाणपत्रे रद्द झाल्याचा दावा करत ही कारवाई राजकीय द्वेषातून होत असल्याचा आरोप केला. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर राज्यव्यापी आंदोलन उभारण्याचा इशारा देताना चारा छावण्या, पाणी, शेतमालाला योग्य भाव आणि सातबारा कोरा करण्याची मागणी त्यांनी केली. शक्तिपीठ महामार्गालाही विरोध दर्शवून त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्यावरही टीका केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.