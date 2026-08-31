Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाच्या लढ्यात जरांगे आक्रमक; उपमुख्यमंत्री शिंदे-खासदार जाधवांना निवडणुकीत जागा दाखवण्याचा इशारा

जालना : मराठा आरक्षणासंदर्भात प्रलंबित मागण्या मान्य करण्याच्या मागणीसाठी उपोषण सुरू केलेल्या मनोज जरांगे यांनी दुसऱ्या दिवशी (ता. रविवारी) उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व परभणीचे खासदार संजय जाधव यांच्यावर टीकेची तोफ डागली. खासदार जाधव यांना आंदोलनस्थळी सर्वांसमक्ष फोन करून शिंदेंच्या उपस्थितीतील परभणीत होणारा मेळावा रद्द करा, अन्यथा तेथे येऊ, असा इशारा जरांगेंनी दिला. नंतर त्यांनी मवाळ भूमिका घेत परभणीला जाणे टाळले. शिंदे यांनीही मेळावा घेतला. मात्र, त्यानंतर जरांगे यांनी ‘याची परतफेड करणार’ असा इशारा दिला. .Teacher Success Story: जिद्दीला सलाम! ज्या शाळेत विद्यार्थी म्हणून घडले, त्याच शाळेत आता शिक्षक म्हणून रुजू; कुलदीप बोडकेंची प्रेरणादायी भरारी.खासदार संजय जाधव यांनी आज परभणी येथे शेतकरी वरून मेळावा आयोजित केला होता. या मेळाव्याला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित राहणार असल्याचे समजताच जरांगेंनी खासदार जाधव यांना फोन केला व मेळावा रद्द करण्याचा इशारा दिला. ‘‘मंत्री संजय शिरसाट यांचे ऐकून खासदाराने राजकारणाला अवकळा आणली आहे. खासदाराने हा कार्यक्रम घेऊन आम्हाला खुन्नस दिली आहे, तर उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी आम्हाला आव्हान दिले आहे. निवडणुकीत त्यांना जागा दाखवणार आहे. इकडे आरक्षणाची लढाई सुरू आहे, तर तुम्ही तिकडे कार्यक्रम घेत आहात. वेळेचे नियोजन होत नाही म्हणून मी परभणीत जाणे टाळले आहे. मात्र या सर्वांची परतफेड मी मुंबईत करणार,’’ असे जरांगे यांनी सांगितले..जाधव यांच्यावर जहरी टीकाजरांगे यांनी खासदार जाधव यांच्यावर जहरी टीका केली. ‘‘खासदार जाधव यांनी समाजाचा विरोध अंगावर घेतला आहे, त्यांना समाज माफ करणार नाही. एकनाथ शिंदे यांची मस्ती उतरवणार आहे’’ असे ते म्हणाले. दरम्यान, मराठा समाजाने शांत राहावे, असे आवाहन त्यांनी केले..जाधवांविरोधात घोषणाबाजीअंतरवाली सराटी हे गाव खासदार संजय जाधव यांच्या परभणी लोकसभा मतदारसंघात येते. मात्र त्यांनी जरांगे यांच्या उपोषणादरम्यान परभणीत शिंदेंच्या उपस्थितीत मेळावा घेतल्याने येथील समाजबांधवांनी जाधव यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत विरोध दर्शविला. जरांगे यांनी परभणीकडे जाणार असल्याचे सांगताच उपोषणस्थळी चारचाकी वाहनेही तैनात करण्यात आली होती..Pune Nagar Highway: पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; शिरूरमध्ये प्रतिकात्मक तिरडी मांडून प्रशासनाचा निषेध.आमदार- खासदार भेटीलाजरांगे यांच्या उपोषणाचा आज दुसरा दिवस होता. त्यांनी आवाहन केल्याप्रमाणे जालन्याचे खासदार डॉ. कल्याण काळे, बीडचे आमदार संदीप क्षीरसागर यांनी उपोषणस्थळी जरांगे यांची भेट घेत पाठिंबा दर्शविला. जरांगे न्याय हक्कासाठी लढत आहेत, शासनाने मराठा समाजाला आरक्षण देऊन प्रलंबित मागण्या मंजूर केल्या पाहिजेत, असे काळे म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.