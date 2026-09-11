Maratha Reservation: ‘मुंबईला जाणारच’; १२ सप्टेंबरच्या बैठकीत कूचची तारीख ठरणार, मनोज जरांगेंचा निर्धार; भाऊबिजेला अमृता फडणवीसांच्या घरी जाणार

वडीगोद्री (जि. जालना) : ‘‘सरकार आरक्षण देत नाही, उलट गुन्हे दाखल करीत आहे. समाजाला हे सहन करावे लागेल. आपले आपल्याला मिळत नाही. प्रलंबित मागण्यांवर लक्ष वेधण्यासाठी मुंबईला जाणारच. अंतरवाली सराटीत बारा सप्टेंबरला होणाऱ्या बैठकीत मुंबईला जाण्याची तारीख निश्चित करू’’, असा पुनरुच्चार आज मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांनी केला..Kolhapur Politics: रविकिरण इंगवलेंनी आमदार क्षीरसागर यांच्यासह परिवाराची मागितली माफी, व्हिडीओ केला शेअर.अंतरवाली सराटी येथे जरांगे यांच्या उपोषणाचा गुरुवारी तेरावा दिवस होता. माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी मुंबईला जाण्याचा निर्धार कायम असल्याचे स्पष्ट केले. शासनाच्या सूचनेनुसार कुणबी प्रमाणपत्रे वाटपातील त्रुटी दूर करण्यासाठी मराठवाड्यात शिबिरे सुरू झालेली असताना त्यावर मनोज जरांगे यांनी शंका उपस्थित केली. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ठिकठिकाणी शिबिरे सुरू झाली की त्यामागे आणखी काही उद्देश आहे? काहींच्या सल्ल्याने मिळालेली जात प्रमाणपत्रे रद्द करण्यासाठी तर ही शिबिरे होत नाहीत ना, हे पाहावे लागेल, असे ते म्हणाले..उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबाबत जरांगे म्हणाले, ‘‘तीन वर्षे शिंदेंबाबत चांगले बोललो. आता ते जातीच्या नाही, तर पक्षाच्या बाजूने बोलत आहेत. त्यांच्या पक्षाचे मंत्री संजय शिरसाट यांच्यामुळे शिंदे आणि माझे संबंध खराब झाले. जशी व्यक्ती तशी प्रवृत्ती, त्यामुळे तसे शब्द वापरावे लागतात. मी सरकारला नाही, तर तुम्हाला बोललो आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी चूक केली, त्यामुळे बोलणार. मी पक्षाच्या बाजूने नाही, तर जातीच्या बाजूने बोलणार आहे.’’.राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाला काही लोक मार्गदर्शन करत आहेत. त्यांचे मार्गदर्शन, सल्ल्यानुसार शिष्टमंडळ काम करत आहे. शिष्टमंडळाला सल्ला देणाऱ्यांची नावेही माझ्याकडे आली आहेत. योग्य वेळी ती जाहीर करीन.- मनोज जरांगे, आंदोलनकर्ते.Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...‘भाऊबिजेला बहिणीला साडी भेट’अमृता फडणवीस यांनी, ‘मनोज जरांगे हे माझे भाऊ असून, त्यांनी जेवणासाठी घरी यावे’, असे म्हटले होते. त्यावर जरांगे म्हणाले, ‘‘ताईंनी चांगल्या भावनेने बोलावले आहे. त्यामुळे भाऊबिजेवेळी जेवायला येईन. सध्या आंदोलन सुरू आहे. सध्या लढाईच्या मैदानात आहे. त्यामुळे बहिणीने समजून घ्यावे. आज आलो तर भाऊ अडचणीत येईल. भाऊबिजेला साडी-चोळीची भेट घेऊन येईन.’’ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.