मराठवाडा

Maratha Reservation: ‘मुंबईला जाणारच’; १२ सप्टेंबरच्या बैठकीत कूचची तारीख ठरणार, मनोज जरांगेंचा निर्धार; भाऊबिजेला अमृता फडणवीसांच्या घरी जाणार

Manoj Jarange to Decide Mumbai March Date on September 12: मराठा आरक्षणासाठी मुंबईकडे कूचचा निर्धार कायम; १२ सप्टेंबरच्या बैठकीत मोर्चाची तारीख ठरणार, शासकीय शिबिरांवरही जरांगेंची शंका
Manoj Jarange Mumbai March Maratha Reservation Protest Meeting on September 12 and Amruta Fadnavis Bhaubij Visit Update

Manoj Jarange Mumbai March Maratha Reservation Protest Meeting on September 12 and Amruta Fadnavis Bhaubij Visit Update

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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वडीगोद्री (जि. जालना) : ‘‘सरकार आरक्षण देत नाही, उलट गुन्हे दाखल करीत आहे. समाजाला हे सहन करावे लागेल. आपले आपल्याला मिळत नाही. प्रलंबित मागण्यांवर लक्ष वेधण्यासाठी मुंबईला जाणारच. अंतरवाली सराटीत बारा सप्टेंबरला होणाऱ्या बैठकीत मुंबईला जाण्याची तारीख निश्चित करू’’, असा पुनरुच्चार आज मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांनी केला.

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