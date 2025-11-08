Manoj Jarange: "दारू पाजून कट रचवला"; जरांगे पाटील हत्याकट प्रकरणात नवा ट्विस्ट! अटक आरोपीच्या पत्नीचे धक्कादायक आरोप

मनोज जरांगे पाटील यांनी स्वतःच्या हत्येचा कट रचला गेल्याचा गंभीर आरोप पत्रकार परिषदेत करून संपूर्ण राज्यात खळबळ माजवली होती. या प्रकरणी जालना पोलिसांनी गेवराई तालुक्यातील धानोरा येथील अमोल खुणे आणि त्याचा साथीदार यांना अटक केली आहे. यातील अमोल खुणे याच्या पत्नीने धक्कादायक आरोप केला आहे. .महिनाभरापासून सतत दारू पाजली“माझ्या नवऱ्याला गेल्या महिनाभरापासून सतत दारू पाजली जात होती. नशेत त्याच्याकडून हा सगळा प्लॅन करून घेतला गेला,” असा गंभीर आरोप जालना येथील मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या हत्येच्या कटप्रकरणात अटक झालेल्या गेवराईतील अमोल खुणे याच्या पत्नीने केला..“माझ्या मुलाचा-नवर्याचा या प्रकरणाशी कसलाच संबंध नाही. आम्हाला न्याय द्या,” अशी आर्त हाकही त्यांनी दिली..Manoj Jarange: मनोज जरांगे यांच्या खूनासाठी अडीच कोटींची डिल? धनंजय मुडेंचे नाव घेत केला घटनाक्रम उघड, कोण आहे PA कांचन?.माध्यमांसमोर धक्कादायक माहिती उघडमात्र आरोपी अमोल खुणेच्या पत्नीने माध्यमांसमोर धक्कादायक माहिती उघड केली. ती म्हणाली, “मागील एक महिन्यापासून माझ्या नवऱ्याला कोणी तरी जाणीवपूर्वक दारू पाजत होते. नशेत त्याच्याकडून हे सगळे करून घेतले गेले. माझे पती सुरुवातीपासूनच जरांगे पाटील यांचे कट्टर कार्यकर्ते आहेत. त्यांच्या मोबाईलमध्ये, व्हॉट्सॲप स्टेटसवर नेहमी जरांगे पाटील यांचे फोटो असतात. ते जरांगे पाटील यांना देवासमान मानतात. त्यामुळे त्यांचा या कटाशी कसलाच संबंध असू शकत नाही. माझ्या नवऱ्याला जाणीवपूर्वक या प्रकरणात अडकवले जात आहे.”.दारूच्या नशेत वापरून हे सगळे घडवलेआरोपीच्या आईनेही यात दुजोरा देताना म्हणाल्या, “माझा मुलगा कधीच असे कृत्य करू शकत नाही. कोणीतरी त्याला दारूच्या नशेत वापरून हे सगळे घडवले आहे. आम्हाला न्याय मिळाला पाहिजे.”.मनोज जरांगे प्रकरण तपासात मोठा ट्विस्टया दोन्ही महिलांच्या दाव्यामुळे मनोज जरांगे प्रकरण तपासात मोठा ट्विस्ट आला आहे. अमोल खुणे हा जरांगे यांचाच कार्यकर्ता असल्याने त्याला या प्रकरणात गोवले गेले की स्वतःहून सहभागी झाला, यावर आता पोलिसांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे.दरम्यान, आरोपीच्या कुटुंबीयांनी पोलीस अधीक्षकांकडे लेखी तक्रार दाखल करून स्वतंत्र चौकशीची मागणी केली आहे. या प्रकरणी पुढील तपास जालना पोलिस करीत आहेत..Manoj Jarange: २ कोटींची सुपारी, आरोपींसोबत धनंजय मुंडेंचा संवाद...; मनोज जरांगेंनी थेट पुराव्याच्या ऑडिओ क्लिप ऐकवल्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.