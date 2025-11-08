मराठवाडा

Manoj Jarange: "दारू पाजून कट रचवला"; जरांगे पाटील हत्याकट प्रकरणात नवा ट्विस्ट! अटक आरोपीच्या पत्नीचे धक्कादायक आरोप

Who plotted the murder of Manoj Jarange Patil? मनोज जरांगे पाटील यांच्या कथित हत्येच्या कटप्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या अमोल खुणे यांच्या पत्नी आणि आईने समोर येत धक्कादायक आरोप केले आहेत.
मनोज जरांगे पाटील यांनी स्वतःच्या हत्येचा कट रचला गेल्याचा गंभीर आरोप पत्रकार परिषदेत करून संपूर्ण राज्यात खळबळ माजवली होती. या प्रकरणी जालना पोलिसांनी गेवराई तालुक्यातील धानोरा येथील अमोल खुणे आणि त्याचा साथीदार यांना अटक केली आहे. यातील अमोल खुणे याच्या पत्नीने धक्कादायक आरोप केला आहे.

