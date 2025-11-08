मराठवाडा

Manoj Jarange: जरांगेंच्या हत्येचा कट रचणारा अमोल खुणे नेमका कोण? जुना सहकारी सुपारीबाज कसा झाला?

Who is Amol Khune? Manoj Jarange's Old Associate Arrested in Alleged Assassination Plot Masterminded by Dhananjay Munde: मनोज जरांगे पाटील यांच्या हत्येचा कट धनंजय मुंडे यांनीच रचल्याचा आरोप आहे.
amol khune

amol khune

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Dhananjay Munde: मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या हत्येचा कट रचल्याचा प्रकार समोर आला आहे. धनंजय मुंडे हेच यामागचे सूत्रधार आहेत, असा आरोप खुद्द मनोज जरांगे पाटील यांनी केला. दादा गरुड आणि अमोल खुणे हे दोघे आणि इतरही काही आरोपींमार्फत हा कट रचल्याचा आरोप आहे.

Loading content, please wait...
Beed
Dhananjay Munde
Jalna
Maratha Reservation
OBC
Manoj Jarange Patil

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com