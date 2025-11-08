Manoj Jarange: जरांगेंच्या हत्येचा कट रचणारा अमोल खुणे नेमका कोण? जुना सहकारी सुपारीबाज कसा झाला?

Dhananjay Munde: मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या हत्येचा कट रचल्याचा प्रकार समोर आला आहे. धनंजय मुंडे हेच यामागचे सूत्रधार आहेत, असा आरोप खुद्द मनोज जरांगे पाटील यांनी केला. दादा गरुड आणि अमोल खुणे हे दोघे आणि इतरही काही आरोपींमार्फत हा कट रचल्याचा आरोप आहे..जालना पोलिसांनी अमोल खुणे आणि दादा गरुड या दोघांना ताब्यात घेतलं आहे. या प्रकरणात मनोज जरांगे पाटलांनी धनंजय मुंडेंच्या काही ऑडिओ क्लिप समोर आणलेल्या आहेत. मात्र जे लोक मनोज जरांगे यांचे सहकारी होते ते हत्येच्या कटात कसे सहभागी झाले, असा प्रश्न उपस्थित होतोय..स्कॅमर्सनी LinkedIn वर बनवला अड्डा! Commonwealth च्या नावाखाली लोकांची होतीये लूट, तुम्ही पण लिंक्डइनवर असाल तर हे काय आहे बघाच.कोण आहे अमोल खुणे?या प्रकरणाताल आरोपी अमोल खुणे हा मुळचा गेवराई तालुक्यातल्या रुई धानोरा गावचा आहे. त्याच्या घरची परिस्थिती जेमतेम असून त्याला एक भाऊदेखील आहे. २००७ मध्येच अमोल खुणेच्या वडिलांचं निधन झालं होतं. तोएक मुलगा आणि आई-पत्नीसह धानोरा रुई येथे वास्तव्यास आहे. अमोल खुणेकडे तीन एकर जमीन असून साधं घर आहे.मनोज जरांगे यांचा जुना सहकारीमनोज जरांगे पाटलांनी जेव्हा शिवबा संघटना स्थापन केली होती, तेव्हा त्या संघटनेतून अमोल खुणे याने कामाला सुरुवात केली होती. विशेष म्हणजे कोपर्डी बलात्कार प्रकरणातील आरोपींवर हल्ला केल्याप्रकरणी अमोल खुणेनं तुरुंगवासही भोगला आहे. तो तुरुंगवास भोगून बाहेर आल्यानंतर खुणेने पुन्हा जरांगे पाटलांसोबत काम सुरु केलं होतं..Abhishek Sharma: 'जेव्हा कळालं ऑस्ट्रेलियात खेळायचं, तेव्हा मी...', T20I सिरीजमध्ये मालिकावीर ठरल्यानंतर काय म्हणाला अभिषेक?.मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनामध्येही सक्रिय सहभागमराठा आरक्षणाच्या आंदोलनामध्ये अमोल खुणेने जरांगे पाटलांसोबत सक्रिय सहभाग घेतला होता. मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनावरून अमोल खुणेवर चौघांनी जीवघेणा हल्ला केला होता. हा हल्ला एप्रिल २०२४ मध्ये झाला होता. ज्यावेळी खुणे हा गेवराईहून आपल्या धानोरा गावी जात होता, त्यावेळी रस्त्यात दबा धरून बसलेल्या चार जणांनी अमोल खुणेवर अचानक दगडफेक केली आणि या दगडफेकीमध्ये अमोल खुणे याच्या डोक्याला जबर मार लागला होता.जरांगेंना दैवत मानायचाअमोल खुणे हा जरांगेंचा सर्वात पहिला साथीदार आहे. जरांगेंना तो दैवत मानायचा, त्याच्या व्हॉट्सअप स्टेटसला जरांगेंचा फोटो असायचा. त्याची बायको सांगते की, तो सावलीसारखा जरांगेंसोबत असायचा पण आता याच खुणेला हाताशी धरून जरांगेंना संपवण्याचा डाव आखल्याची आरोप आहे. जो व्यक्ती जरांगेंच्या एवढ्या जवळ होता, त्याने खुनाचा कट का रचला? असा प्रश्न उपस्थित होतोय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.