Manoj Jarange: मनोज जरांगे यांच्या हत्येचा कट रचल्याप्रकरणी आणखी एकाला अटक! कोण आहे कांचन साळवी?

जालना : मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या हत्येचा कट रचल्याच्या प्रकरणात जालना पोलिसांनी आणखी एका आरोपीला अटक केली आहे. अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव कांचन साळवी असे आहे. त्यामुळे राजकी वर्तुळात खळबळ माजली आहे. ही अटक राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते धनंजय मुंडे यांच्या जवळच्या व्यक्तीची असल्याचा दावा करण्यात येत आहे..धनंजय मुंडे यांचा PA?मनोज जरांगे यांनी यापूर्वीच माध्यमांसमोर आरोप केला होता की, दादा गरड आणि अमोल खुणे यांच्याशी कांचन नावाच्या व्यक्तीचा थेट संबंध आहे. शिवाय, ही व्यक्ती धनंजय मुंडे यांचा PA असल्याचा गंभीर उल्लेख जरांगे यांनी केला होता. या आरोपांमुळे प्रकरणाला राजकीय रंग चढला..Manoj Jarange: जरांगेंच्या हत्येचा कट रचणारा अमोल खुणे नेमका कोण? जुना सहकारी सुपारीबाज कसा झाला?.जरांगे यांच्या मते, हा कट त्यांना संपवण्यासाठी रचला गेला होता. या प्रकरणात धनंयज मुंडे यांचा देखील हात असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यानंतर धनंजय मुंडे यांनी सर्व आरोप फेटाळले होते..रात्री उशिरा जालना पोलिसांनी कांचन साळवी याला चौकशीसाठी ताब्यात घेतले. प्राथमिक चौकशीत त्याच्या भूमिकेची पुष्टी झाल्यानंतर पोलिसांनी त्याला अटक केली. साळवी हा बीड जिल्ह्यातील रहिवासी असून, तो धनंजय मुंडे यांच्याशी जवळचा असल्याचा दावा आहे..कांचन साळवीचा स्वतःच्या बचावासाठी खुलासादरम्यान, कालच माध्यमांसमोर येऊन कांचन साळवी याने स्वतःच्या बचावासाठी खुलासा केला होता. त्याने म्हटले की, "मी अमोल खुणे यांना ओळखतो, पण दादा गरड यांच्याशी माझा कसलाही संबंध नव्हता. उलट, दादा गरड मलाच काही रेकॉर्डिंग देण्याच्या बदल्यात पैसे मागत होते." साळवीच्या या विधानाने प्रकरणात नवे वळण आले..Manoj Jarange Patil यांच्या हत्येचा कट रचल्या प्रकरणातील आरोपीचा आणखी एक Video Viral.