Manoj Jarange Patil:...तेव्हा आम्ही विरोध केला होता का? : मनोज जरांगे; आम्ही लढून मिळवले, त्यांना लढावेसुद्धा लागले नाही

Manoj Jarange Asserts Victory: ‘‘हैदराबाद गॅझेटमध्ये ज्यांच्या नोंदी आहेत त्यांना आरक्षण दिले पाहिजे, असे मत आम्ही जाहीर केले आहे. ‘त्यांच्या’सारखा मी जातीवादी नाही. कोणाच्या लेकराचे वाटोळे आम्ही कधी होऊ देत नाही,’’ असेही त्यांनी नमूद केले.
अंकुशनगर (जि.जालना): ‘त्यांना’ आरक्षण मिळाले तेव्हा मराठ्यांनी विरोध केला नाही. आज आमच्या लेकराबाळांना आरक्षण मिळते तर ते विरोध करत आहेत. आम्ही लढून मिळवले, त्यांना लढावेसुद्धा लागले नाही,’ अशी टीका मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांनी नागपूरमध्ये निघणाऱ्या ओबीसी मोर्चाच्या निमित्ताने केली.

