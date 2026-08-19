मराठवाडा

Manoj Jarange Patil: मनोज जरांगेंचं ठरलं! मुंबईत नव्हे अंतरवालीतच!! निर्णय का बदलला? अचानक मुंबईत जाण्याची शक्यता

Manoj Jarange Patil hunger strike Antarwali Sarati: बुधवारी मनोज जरांगे पाटील यांनी 29 ऑगस्ट रोजीचे आंदोलन अंतरवाली सराटी येथेच होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
maratha reservation

maratha reservation

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Maratha Reservation: मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत आंदोलनाची परवानगी मागितली होती. मात्र बुधवारी अचानक त्यांनी अंतरवाली सराटीमध्येच उपोषण करणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. असं असलं तरी मुंबईचा मार्ग मात्र त्यांनी सोडलेला नाही. त्यामुळे सरकारने योग्यवेळी मागण्यांकडे लक्ष दिलं नाही तर ऐनवेळी आंदोलनाचं स्वरुप बदलू शकतं, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

Loading content, please wait...
Strike
Maratha Reservation
Manoj Jarange Patil
hunger strike awareness
Marathi News Esakal
www.esakal.com