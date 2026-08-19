Manoj Jarange Patil: मनोज जरांगेंचं ठरलं! मुंबईत नव्हे अंतरवालीतच!! निर्णय का बदलला? अचानक मुंबईत जाण्याची शक्यता

Maratha Reservation: मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत आंदोलनाची परवानगी मागितली होती. मात्र बुधवारी अचानक त्यांनी अंतरवाली सराटीमध्येच उपोषण करणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. असं असलं तरी मुंबईचा मार्ग मात्र त्यांनी सोडलेला नाही. त्यामुळे सरकारने योग्यवेळी मागण्यांकडे लक्ष दिलं नाही तर ऐनवेळी आंदोलनाचं स्वरुप बदलू शकतं, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे..बुधवारी मनोज जरांगे पाटील यांनी 29 रोजीचे आंदोलन अंतरवाली सराटी येथेच होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. उपोषण सुरू असतानाच मुंबईला जाणार असल्याचे सांगत मुंबईतील आंदोलनासाठी पोलीसांकडे रितसर परवानगी मागितली असल्याचे जरांगे पाटील यांनी सांगितलेले होते.शिवाय दोन दिवसापूर्वी त्यांनी म्हटलं होतं की, समाजाचा माझ्यावर दबाव आहे. पश्चिम महाराष्ट्राच्या दौऱ्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळाल्यानंतर मराठवाडा आणि विदर्भातील समाज बांधवांचा आग्रह आहे की, 29 रोजीचे आंदोलन अंतरवालीत नकोच, मुंबईत करावे..Mumbai Crime : गर्दीच्या लोकलमध्ये महिलांच्या दागिन्यांवर डल्ला; २१ वर्षीय महिला जाळ्यात, ३.४३ लाखांचे दागिने जप्त.मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती बिघडल्यामुळे त्यांचा मराठवाडा दौरा आधीच रद्द करण्यात आला आहे. तसेच जरांगे पाटील यांच्यावर अंतरवाली सराटी येथे घरीच त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. याचवेळी त्यांनी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांच्यामुळेच आपल्यावर उपोषणाची वेळ आल्याचा आरोप केला..Mangalwedha News : ज्यांच्या पक्षाचा निकाल कोर्टाकडे आहे त्यांनी दुसऱ्याच्या पक्षाबद्दल बोलू नये; माजी जिल्हाध्यक्ष सुदर्शन यादव.मंत्री संजय शिरसाट यांनीच प्रमाणपत्र रद्द केले, असा आरोपही जरांगे पाटील यांनी केला. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर आरोप आणि टीका केल्यानंतर जरांगे पाटील यांच्या निशाण्यावर एकनाथ शिंदे आणि सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट आहेत. आता जरांगे पाटील हे अंतरवालीतूनच सरकारला धारेवर धरणार असल्याचं निश्चित झालेलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.