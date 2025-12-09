मराठवाडा
Walmik Karad: ''याच्यासाठीच सगळं कमावलं..! वाल्मिक कराडचं कुटुंब धनंजय मुंडेंविरोधात बोलणार?'' मनोज जरांगेंचा गौप्यस्फोट
Manoj Jarange on dhananajay munde walmik karad: संतोष देशमुख खून प्रकरणातल्या आरोपींना शिक्षा होण्यास विलंब होत असल्याने मनोज जरांगे पाटील यांनी संताप व्यक्त केला आहे.
Santosh Deshmukh Case: संतोष देशमुख खून प्रकरणाला एक वर्ष उलटून गेलं, तरी अद्याप आरोपींवर चार्ज फ्रेम झालेले नाहीत, एक फरार आरोपी पोलिसांना सापडलेला नाही. त्यामुळे देशमुख कुटुंबियांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच मनोज जरांगे पाटील यांनीही मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना थेट इशारा दिलाय.