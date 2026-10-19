Manoj Jarange Patil: ‘पाच हजारांची मदत म्हणजे शेतकऱ्यांची थट्टा’; मनोज जरांगे पाटील यांची सरकारवर टीका

-दिलीप पवार अंकुशनगर: नारायण गडावरील पारंपरिक दसरा मेळाव्यात शिलंगण खेळण्यासाठी राज्यभरातील सकल मराठा समाज बांधवांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी केले. उद्या सकाळी १० वाजता अंतरवाली सराटी येथून नारायण गडाच्या दिशेने रवाना होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी दुष्काळी परिस्थिती, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि सरकारच्या मदतीवरून त्यांनी टीका केली. अंकुशनगर येथील निवासस्थानी मनोज जरांगे पाटील यांनी सोमवारी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला..Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...पाच हजारांची मदत म्हणजे शेतकऱ्यांची थट्टाराज्य सरकारने दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयावर टीका करताना जरांगे पाटील म्हणाले, की शेतकरी प्रचंड संकटात असताना सरकारने दिलेली पाच हजार रुपयांची मदत पुरेशी नाही. मदतीसाठी याद्या तयार होतील; मात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे कधी जमा होतील, याची शाश्वती नाही. पाच हजार रुपये काढण्यासाठी शेतकऱ्याला मोठा खर्च करावा लागणार असेल, तर ही मदत कशासाठी, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.सरकारला शेतकऱ्यांची किंमत नाही. शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव नाही, दुष्काळामुळे शेती संकटात आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने शेतकऱ्यांना भरभरून मदत करायला हवी. शेतकऱ्यांची ही थट्टा थांबली पाहिजे, अशी टीका त्यांनी केली..शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करू नयेत. शेतकरी कोणत्याही जातीचा नसतो, तो सर्वप्रथम शेतकरी असतो. दुष्काळासारखे मोठे दुःख नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी खचून न जाता एकजूट ठेवावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.मला एकटं पाडण्याचा प्रयत्नसरकारकडून आपल्याला चारही बाजूंनी घेरण्याचा आणि एकटे पाडण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप जरांगे पाटील यांनी केला. मी सरकारचे ऐकत नाही, समाजाचे ऐकतो, त्यामुळे माझ्याविरोधात षडयंत्र रचले जात असल्याचे ते म्हणाले. मात्र, हे संकटही दूर होईल. समाजाने एकजूट ठेवावी आणि घरात बसून राहू नये, असे आवाहन त्यांनी केले..दसरा मेळाव्यात राजकारण नकोनारायण गडावरील दसरा मेळावा हा पारंपरिक असून, त्याला राजकारणाचे स्वरूप देऊ नये. समाजातील मतभेद बाजूला ठेवून सर्वांनी गडावर दर्शनासाठी यावे, एकमेकांना दसऱ्याच्या शुभेच्छा द्याव्यात आणि शिलंगण खेळावे, असे जरांगे पाटील म्हणाले. शिंदे सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या टीकेवर बोलण्याचे टाळत त्यांनी समाज बांधवांना मेळाव्यास उपस्थित राहण्याचे आवाहन केले..पंकजा मुंडे यांनी गाव दत्तक घेतल्याचे स्वागतअंतरवाली सराटी गाव दत्तक घेण्याच्या मुद्द्यावर बोलताना जरांगे पाटील यांनी गावाचा सर्वांगीण विकास होणार असेल, तर त्याचे स्वागतच असल्याचे सांगितले. गावातील रस्ते, शाळा, मशीद, मंदिर परिसर आणि इतर सार्वजनिक सुविधांचा विकास व्हावा. गावात सिमेंट रस्ते, पेव्हर ब्लॉक, स्वच्छता आणि सुशोभीकरणाची कामे व्हावीत. अंतरवाली सराटीतील देशी दारूचे दुकान हटवावे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.वडीगोद्री ते अंतरवाली सराटी रस्ता रुंद करून त्यामध्ये दुभाजक उभारण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. गाव दत्तक घेणे म्हणजे केवळ घोषणा करणे नव्हे, तर गावातील सर्वांना आपले मानून विकास करणे होय. गावात परस्परांमध्ये मतभेद निर्माण न करता सर्वांना सोबत घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.वाहने सावकाश चालविण्याचे आवाहनराज्याच्या कानाकोपऱ्यातून मोठ्या संख्येने समाज बांधव नारायण गडावर येणार असल्याने वाहनचालकांनी वाहने सावकाश चालवावीत. सर्वांनी सुरक्षित प्रवास करावा, असे आवाहन जरांगे पाटील यांनी केले. मेळाव्याच्या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था तसेच वैद्यकीय पथक उपलब्ध राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. उन्हापासून बचावासाठी छत्री, डोक्यावर बांधण्यासाठी रुमाल आणि पाण्याची बाटली सोबत ठेवण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी अडचणीत असून, या प्रश्नावरही दसरा मेळाव्यात आपण भूमिका मांडणार असल्याचे जरांगे पाटील यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.