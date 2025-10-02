Narayangad Dasara Melava : मराठा आंदोलनानंतर मनोज जरांगे पुन्हा आक्रमक! दसरा मेळाव्यात शेतकऱ्यांसाठी करणार मोठी घोषणा, राज्याचं लक्ष

मनोज जरांगे दसरा मेळाव्यात शेतकऱ्यांसाठी ऐतिहासिक घोषणा करणार.मराठा आरक्षणाबरोबरच शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी, मदतीवर भर.नारायणगडावरून सरकारला मोठा इशारा देणार जरांगे..Manoj Jarange Patil Dasara Melava : मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे मनोज जरांगे पाटील पुन्हा एकदा फडणवीस सरकारला घेरण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. आरक्षणाच्या मुद्यावर आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर आता ते शेतकऱ्यांच्या (Farmer) प्रश्नांवर आवाज उठवणार आहेत. दसऱ्याच्या मेळाव्यात ते शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा करणार असल्याची माहिती त्यांनी स्वतः दिली आहे..सध्या प्रकृती खालावल्यामुळे त्यांच्यावर संभाजीनगर येथील रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. तरीदेखील आज (बुधवार) ते बीड जिल्ह्यातील नारायणगड येथे दसरा मेळाव्यास उपस्थित राहणार आहेत. या मेळाव्यात ते शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर लढ्याची घोषणा करतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले..'देश मनुस्मृती नव्हे, तर भीम स्मृती म्हणजेच संविधानानुसार चालेल'; वाजपेयींचा उल्लेख करत RSS च्या मेळाव्यात काय म्हणाले माजी राष्ट्रपती?.“मला उभे राहता येत नाही, त्यामुळे भाषण होईल की नाही सांगता येत नाही; पण मंदिरात बसून शेतकऱ्यांसाठी लढ्याची घोषणा करणार आहे. वेळ व परिस्थिती पाहूनच बोलायचं ठरवेन,” असेही मनोज जरांगे म्हणाले..मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाबाबतचा जीआर निघाल्याचे सांगत, “गेल्या ७० वर्षांतील सर्वात मोठा फायदा मिळाला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठे देखील आरक्षणाच्या कक्षेत आणले जाणार आहेत.” यावेळी त्यांनी, “शेतकऱ्यांसाठी आतापर्यंत एवढा मोठा लढा झालेला नाही; पण आता आम्ही ऐतिहासिक घोषणा करणार आहोत.”.दरम्यान, शेतकरी वर्गाकडून ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी जोर धरत आहे. त्यामुळे आज नारायणगडावर होणाऱ्या दसरा मेळाव्यातून मनोज जरांगे पाटील कोणती घोषणा करतात, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. नारायणगडाचे महंत शिवाजी महाराजांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दुपारी बारा वाजता मनोज जरांगे समाज बांधवांना संबोधित करणार आहेत..FAQsप्रश्न 1: मनोज जरांगे दसरा मेळाव्यात काय घोषणा करणार?उत्तर : शेतकऱ्यांसाठी लढा उभारणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.प्रश्न 2: मराठा आरक्षणावर मनोज जरांगे काय म्हणाले?उत्तर : मागील ७० वर्षांतला सर्वात मोठा फायदा मराठा समाजाला झाल्याचे त्यांनी सांगितले.प्रश्न 3: नारायणगड मेळाव्याचे महत्त्व काय?उत्तर : या मेळाव्यातून शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा होणार असल्याने संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.