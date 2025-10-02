मराठवाडा

Narayangad Dasara Melava : मराठा आंदोलनानंतर मनोज जरांगे पुन्हा आक्रमक! दसरा मेळाव्यात शेतकऱ्यांसाठी करणार मोठी घोषणा, राज्याचं लक्ष

Manoj Jarange Patil to Address Farmers at Dasara Rally : नारायणगडावरून मनोज जरांगे शेतकऱ्यांसाठी ऐतिहासिक घोषणा करणार
Manoj Jarange Patil

Manoj Jarange Patil

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on
Summary

  1. मनोज जरांगे दसरा मेळाव्यात शेतकऱ्यांसाठी ऐतिहासिक घोषणा करणार.

  2. मराठा आरक्षणाबरोबरच शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी, मदतीवर भर.

  3. नारायणगडावरून सरकारला मोठा इशारा देणार जरांगे.

Manoj Jarange Patil Dasara Melava : मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे मनोज जरांगे पाटील पुन्हा एकदा फडणवीस सरकारला घेरण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. आरक्षणाच्या मुद्यावर आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर आता ते शेतकऱ्यांच्या (Farmer) प्रश्नांवर आवाज उठवणार आहेत. दसऱ्याच्या मेळाव्यात ते शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा करणार असल्याची माहिती त्यांनी स्वतः दिली आहे.

Loading content, please wait...
Dasara Festival
Maratha Reservation
Maratha Community
Farmer news
dasara melava

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com