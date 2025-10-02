Manoj Jarange Patil: ''आरक्षण घेऊन बोगस लोक खुर्चीवर बसले आहेत'', जरांगे पाटलांचं दसरा मेळाव्यात मोठं विधान

Dussehra Melava 2025: बीडच्या नारायणगडावर मनोज जरांगे पाटलांचा दसरा मेळावा संपन्न झाला. या मेळाव्यामध्ये त्यांनी मराठा समाजाने शासन आणि प्रशासनामध्ये टक्का वाढवण्याचं आवाहन केलं. आपण प्रशासनात गेलो तर आपले प्रश्न सुटतील, शासन आपल्या हातामध्ये असेल तर आपल्याला कुणाकडे बघण्याची गरज पडणार नाही. आरक्षण घेऊन बोगस लोक खुर्चीवर बसले आहेत, असं मोठं विधान जरांगे पाटलांनी केलं..जरांगे पाटील आपल्या भाषणात म्हणाले की, मी आहे तोपर्यंत माझ्या लेकरांना आरक्षण दिलेलं मला बघायचं आहे. पण मी थोड्या दिवसांचा पाहुणा आहे. त्यामुळे एकजुटीने राहा, ही लढाई आपल्याला जिंकायची आहे. हैदराबाद गॅझेटियर म्हणजे मराठवाडा आणि सातारा गॅझेटियर म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्र; हे दोन्ही गॅझेटियर लागू झाल्यानंतर अख्खा मराठा आरक्षणात जाणार आहे..''तुम्हाला विकून, तुमच्या रक्ताची गद्दारी करुन जर मी मोठा झालो असतो तर तुम्ही पाहिजे तसं वागायला पाहिजे होते. परंतु एवढं करुनही आपल्यातून काही गद्दार पुढे आले आहेत. हे फक्त टीव्हीवर बोलतात, मोठ्या गाड्यात फिरतात; यांनी ४० वर्षांत काहीही दिलं नाही. मी आणि माझ्या गरीब मराठ्यांनी संघर्ष करुन एक कोटी मराठा आरक्षणात घातले आहेत. जे आपल्याला मिळालं आहे ते खूप आहे. गावच्या गावं नोंदी सापडत आहेत, उरलेल्यांनाही मिळेल.'' असं जरांगे पाटील म्हणाले..गुंड पाळू नका, दोन घास कमी खा पण स्वाभिमानाने रहा; खोटं काम....; पंकजा मुंडे काय म्हणाल्या?.पाटील पुढे म्हणाले की, मी आणि माझ्या समाजाने डावं टाकून टाकून, सरकारच्या मुंडक्यावर पाय देऊन थोडं-थोडं मिळवलेलं आहे. आपण इथे आलो ते विचार जपण्यासाठी. इथून पुढे चतूर राहिलं पाहिजे, टंगळमंगळ बंद केली पाहिजे. मराठ्यांनी यापुढे शासक आणि प्रशासक दोन्हीही बनायचं. डोकं लाऊन हुशारीने शासक आणि प्रशासक बना. असं झालं तर कुणालाही मागायची गरज पडणार नाही. तुमच्यावरचा दारिद्र्याचा गंज काढायचा असेल तर तुम्हाला शासक बनावं लागेल. जातीला संभाळायचं असेल तर तुम्हाला शासक बनावं लागेल.''प्रशासनात एवढी ताकद आहे की, दादा जरी असला तरी हात जोडून प्रशासनासमोर उभं राहावं लागतं. राजकीय नेता असला तरी हात जोडून उभं राहावं लागतं, गुंड असला तरी हात जोडून उभं राहावं लागलं. त्यामुळे प्रशासनात आपले लोकं गेली पाहिजेत.''.Dhananjay Munde: काही जणांना आता ओबीसीतून आरक्षण हवं पण... धनंजय मुंडे पहिल्यांदा आरक्षणावर बोलले, भगवानगडावर वादळी भाषण.जरांगे पाटील पुढे म्हणाले, आरक्षण घेऊन बोगस लोक खुर्चीवर बसलेले आहेत. लोकं जातीचं काम करायचं असलं तर सत्ता असो नाहीतर नसो, प्रशासनात अधिकारी असेल तर खुटा ठोकून ठेवतेत. त्यामुळे एक गोष्ट लक्षात ठेवा, आता आपल्याला प्रशासनात लोकं घालायचे आहेत. खूप मुलं आणि मुली अधिकारी बनले पाहिजेत. सोबत शासकही बना,असं आवाहन त्यांनी केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.