मराठवाडा

Manoj Jarange Patil: ''..तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ देणार नाही'', 'या' आठ मागण्यांसाठी जरांगे पाटील आक्रमक

Manoj Jarange Patil's Ultimatum Will Not Allow Local Body Elections if 8 Farmer Demands are Unmet: मनोज जरांगे पाटलांनी शेतकऱ्यांसाठी आंदोलनाचं हत्यार उगारलं आहे. महिन्याभरात सर्व मागण्या मान्य करण्याची मागणी केलीय.
संतोष कानडे
Updated on

Narayangad dasara melava: मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी बीडच्या नारायणगड येथे दसरा मेळावा घेतला. हा मेळावा तब्बल ३०० एकर जागेमध्ये आयोजित करण्यात आलेला होता. नारायणगडावर लाखोंच्या संख्येने मराठा बांधव हजर होते. यावेळी मनोज जरांगे पाटलांनी आरक्षणासह शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी पुढचा लढा लढण्याची घोषणा केली आहे.

Beed
Maratha Reservation
Manoj Jarange Patil

