Manoj Jarange Patil: ''..तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ देणार नाही'', 'या' आठ मागण्यांसाठी जरांगे पाटील आक्रमक

Narayangad dasara melava: मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी बीडच्या नारायणगड येथे दसरा मेळावा घेतला. हा मेळावा तब्बल ३०० एकर जागेमध्ये आयोजित करण्यात आलेला होता. नारायणगडावर लाखोंच्या संख्येने मराठा बांधव हजर होते. यावेळी मनोज जरांगे पाटलांनी आरक्षणासह शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी पुढचा लढा लढण्याची घोषणा केली आहे..मनोज जरांगेंच्या सरकारकडे आठ मागण्या१. ओला दुष्काळ जाहीर करा२. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी ७० हजार रुपये द्या३. शेती वाहून गेलेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी १ लाख ३० हजार रुपये द्या४. शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्ती द्या५. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना सरकारी नोकरी द्या६. शेतीला हमीभाव द्या७. शेतीला नोकरीचा दर्जा द्या८. पीक विम्याला बसवलेले ट्रिगर हटवा.Manoj Jarange: दसरा मेळाव्याआधी राधाकृष्ण विखे पाटलांनी फोन का केला? संपूर्ण किस्सा सांगत मनोज जरांगेंनी समाजावर नवे काम सोपवले.शेतकऱ्यांसाठी आंदोलनमराठवाड्यासह पश्चिम महाराष्ट्र आणि उर्वरित भागात अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. केवळ पीकच गेली नाहीत तर शेतीदेखील वाहून गेली आहे. मनोज जरांगे पाटलांनी अतिवृष्टीग्रस्त भागाची पाहाणी केली होती. शिवाय प्रमुख मराठा बांधवांनी बाधित शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचवली होती.दरम्यान, दसरा मेळाव्यात बोलताना मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, ओला दुष्काळ जाहीर करा, हेक्टरी ७० हजार रुपये द्या, ज्यांची शेतं वाहून गेले आहेत त्यांना हेक्टरी १ लाख ३० हजार द्या, संपूर्ण कर्जमुक्ती द्या, ज्या शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत आत्महत्या केल्या आहेत त्यांच्या कुटुंबियांना सरकारी नोकरी द्या, शेतीला हमीभाव द्या, शेतीला नोकरीचा दर्जा द्या, पीक विम्याला बसवलेले ट्रिगर उठवायचे; हे जर दिवाळीपर्यंत मान्य केलं नाही तर पुढच्या निवडणुका होऊ देणार नाही..निवडणुका होऊ देणार नाही''सरकारने सर्व मराठ्यांना दिवाळीपर्यंत आरक्षणात घातलं नाही आणि महिन्याभरात सरकारने शेतकऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लावले नाही तर जिल्हा परिषदेमध्ये सरकारचं एकही सीट निवडून येऊ द्यायचं नाही. नगर परिषद, जिल्हा परिषद निवडणुका घेऊ द्यायच्या नाहीत, गावात बॅलेट लाऊ देणार नाही. शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई दिल्याशिवाय निवडणुकीची तारीख घोषित करु देणार नाही, जर निवडणुका जाहीर केल्यात तर महाराष्ट्रात मंत्र्यांना फिरु देणार नाही.'' असं जरांगे पाटील म्हणाले.जरांगे पाटील शेवटी म्हणाले की, सरकारने शेकऱ्यांचे प्रश्न सोडवले नाही तर राज्यातल्या कुठल्याही जिल्ह्यात एक बैठक बोलावू आणि आंदोलनाची दिशा ठरवू. शेतकऱ्याला न्याय देईपर्यंत मागे हटायचं नाही. सरकारला गॅझेटियरसाठी एक महिन्याचा वेळ देतो. खासदार छत्रपती शाहू महाराजांना सांगतो की, कोल्हापूरचं गॅझेटियर घेण्याचं सरकारने कबूल केलेलं आहे..