Maratha Reservation: मनोज जरांगे पाटलांचे उपोषण मागे; मुंबई दौरा तूर्तास स्थगित, सरकारला ३ महिन्यांचा थेट अल्टिमेटम; ​मंत्री विखे पाटील, दादा भुसे अन् सुरेश धसांच्या मध्यस्थीला यश

बीड: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईच्या दिशेने निघालेले मराठा आंदोलनाचे नेते, संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण तूर्तास मागे घेतले असून मुंबई दौरा स्थगित केला आहे. सरकारला तीन महिन्यांचा अल्टिमेटम देत आहोत. या काळात सरकारने दिलेला शब्द पाळला नाही, तर यापुढे उपोषण नाही, तर थेट मुंबई गाठू असा सडेतोड आणि आक्रमक इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. या निर्णयामुळे मराठा आंदोलनकर्ते व प्रशासनाने तूर्तास सुटकेचा निश्वास सोडला आहे..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.\rमुंबई कूच करत असताना मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती अचानक खालावली. त्यामुळे त्यांनी बीड जिल्ह्यातील पाटोदा येथेच मुक्काम करण्याचा निर्णय घेतला. बुधवारी अहिल्यानगरच्या दिशेने रवाना होण्यापूर्वी त्यांच्यावर पाटोदा येथे वैद्यकीय उपचार करण्यात आले. जरांगे पाटलांच्या बिघडलेल्या प्रकृतीमुळे सकल मराठा समाजात चिंतेचे वातावरण पसरले होते. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राज्य सरकारने तातडीने हालचाली सुरू केल्या. .गुरुवारी अगदी पहाटेच्या सुमारास पाटोदा येथे उच्चस्तरीय सरकारी शिष्टमंडळ जरांगे पाटलांच्या भेटीसाठी दाखल झाले. या शिष्टमंडळात राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, पालकमंत्री दादा भुसे, आमदार प्रसाद लाड आणि स्थानिक आमदार सुरेश धस यांचा समावेश होता. पाटोद्यातील मुक्कामाच्या ठिकाणी सरकारी शिष्टमंडळाने जरांगे पाटील यांची भेट घेऊन त्यांच्या प्रकृतीची आस्थेने विचारपूस केली. .त्यानंतर मराठा आरक्षणाच्या विविध मागण्यांवर शिष्टमंडळ आणि जरांगे पाटील यांच्यात प्रदीर्घ व सकारात्मक चर्चा झाली. राज्य सरकारच्या वतीने मंत्र्यांनी सकारात्मक आश्वासन दिल्यानंतर जरांगे पाटील यांनी उपोषण सोडण्याचा निर्णय घेतला. आम्ही सरकारला पुन्हा एकदा संधी देत आहोत. पुढील तीन महिन्यांत सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी करावी. सरकारने शब्द पाळला नाही तर गाठ आमच्याशी आहे. त्यानंतर कोणतेही उपोषण होणार नाही, तर संपूर्ण मराठा समाज थेट मुंबईवर धडक देईल असा स्पष्ट संदेश जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिला..Indian Army Success Story: चार प्रयत्न, अपयशाची मालिका अन् जिद्दीने मिळवले यश; श्रावणी शिंत्रे भारतीय लष्करात लेफ्टनंट, यशाची प्रेरणादायी काहाणी.शिष्टमंडळाच्या विनंतीनुसार व उपोषण सुटल्यामुळे जरांगे पाटील यांनी मुंबई दौरा स्थगित करून अंतरवाली सराटीकडे किंवा आपल्या घरी परतण्याचा निर्णय घेतला आहे. या घडामोडींमुळे गेल्या काही दिवसांपासून तापलेले मराठा आरक्षणाचे वातावरण तूर्तास निवळले असले, तरी सरकारने तीन महिन्यांत मार्ग न काढल्यास पुन्हा मोठा एल्गार पुकारला जाण्याचे संकेत मिळाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.