मराठवाडा

Manoj Jarange: अशिक्षित असलो तरी रडकुंडीला आणलं ना? जरांगे यांची मंत्री भुजबळ यांच्यावर पुन्हा टीका

Chhagan Bhujbal: मनोज जरांगे पाटील यांनी मंत्री छगन भुजबळ यांना प्रत्युत्तर देताना ‘‘मी अशिक्षित असलो तरी तुम्हाला रडकुंडीला आणले,’’ असे म्हणत टीका केली. मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून राज्यात पुन्हा राजकीय वादंग निर्माण झाले आहे.
Manoj Jarange

Manoj Jarange

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अंकुशनगर जि. जालना: ‘‘मी अशिक्षित असलो तरी तुम्हाला रडकुंडीला आणले ना? मराठ्यांना आरक्षण मिळू नये असे तुमचे स्वप्न होते. त्यावर पाणी फिरवले ना?, असे म्हणत मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी मंत्री छगन भुजबळ यांना प्रत्युत्तर दिले.

Loading content, please wait...
political
Maratha Reservation
maratha community reservation
Manoj Jarange leadership
Chhagan Bhujbal

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com