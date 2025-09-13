Manoj Jarange: अशिक्षित असलो तरी रडकुंडीला आणलं ना? जरांगे यांची मंत्री भुजबळ यांच्यावर पुन्हा टीका

अंकुशनगर जि. जालना: ‘‘मी अशिक्षित असलो तरी तुम्हाला रडकुंडीला आणले ना? मराठ्यांना आरक्षण मिळू नये असे तुमचे स्वप्न होते. त्यावर पाणी फिरवले ना?, असे म्हणत मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी मंत्री छगन भुजबळ यांना प्रत्युत्तर दिले..‘मराठ्यांना दहा टक्के आरक्षण नको का?, यासह काही प्रश्न उपस्थित करून भुजबळ यांनी माध्यमांशी बोलताना, मला या प्रश्नांची उत्तरे मराठा समाजातील नेते, जाणकारांकडून हवी आहेत, अशिक्षिताकडून नकोत, असे म्हणत नाव न घेता जरांगेंना टोला लगावला होता..त्यावर शुक्रवारी (ता. १२) जरांगेंनी भुजबळांवर टीका केली. ते म्हणाले, ‘‘मी अशिक्षित असो वा सुशिक्षित, तुम्हाला मेटाकुटीला आणले. आमच्या मागणीनुसार शासानाने ‘जीआर’ काढला आणि त्यांना काही सुचेनासे झाले आहे. .मी अशिक्षित असताना तुम्ही इतके ‘टेन्शन’मध्ये आलात, मग आमच्यातले सुशिक्षित बोलायला लागले तर तुमचे काय होईल, याचा विचार करा. भुजबळ यांनी मराठा समाजातील सर्व नेत्यांना प्रश्न विचारला आहे. त्यामुळे सर्व नेत्यांनी त्यांना सांगितले पाहिजे, की आम्हाला आरक्षण पाहिजे पण पन्नास टक्क्यांच्या आत, तेही ओबीसीमधून.’’.Beed Crime: चिमुकलीला फास देऊन वडिलांनी संपवले जीवन; बीडमध्ये पत्नीशी वादानंतर घटना.ॲड. आंबेडकरांना मानतोॲड. प्रकाश आंबेडकर हुशार आहेत आणि मी त्यांना मानतो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे ते वंशज आहेत. त्यांनी एखादा सल्ला दिला किंवा माहिती दिली तर ती ऐकायला हवी, या मताचा मी आहे. छत्रपतींचे वंशज आणि आंबेडकरांचे वंशज या दोघांनाही आम्ही सारखेच मानतो. फक्त तुमच्याकडून एका जातीबद्दल बोलण्याचा प्रयत्न होऊ नये, इतरांचाही विचार करावा, असे जरांगे म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.