Manoj Jarange Patil : आरक्षण, शेतीप्रश्‍न महिनाभरात मार्गी लावा; नारायणगडावरून मनोज जरांगे यांचा सरकारला इशारा

श्री क्षेत्र नारायण गडावर गुरुवारी (ता. २) मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपस्थितीत दसरा मेळावा झाला.
सकाळ वृत्तसेवा
बीड - आरक्षणाचा शासन निर्णय मंत्रिमंडळाने काढला आहे. सध्या आपत्तीचा काळ असल्याने अंमलबजावणीस उशीर होत असल्याचे मराठा आरक्षण उपसमितीचे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे त्यांना आपण आणखी महिनाभराचा वेळ देऊ.

