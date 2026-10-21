Manoj Jarange Patil : रामदास कदमांवर मनोज जरांगेंची घणाघाती टीका; उद्या सकाळी ११ वाजता पुरावे सादर करणार

अंकुशनगर - 'तुम्ही मला ५०० कोटी रुपये दिल्याचे भाजपला सांगितले का? एवढेच सांगा,' असा सवाल करत मनोज जरांगे यांनी रामदास कदम यांच्यावर जोरदार टीका केली. उद्या सकाळी ११ वाजता पुरावे सादर करणार असल्याचे सांगत जरांगे यांनी महत्त्वाच्या खुलाशाचे संकेत दिले. मनोज जरांगे पाटील यांनी अंकुशनगर येथील निवासस्थानी बुधवारी माध्यमाशी संवाद साधला यावेळी ते बोलत होते..मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांनी रामदास कदम यांच्यावर निशाणा साधताना आक्रमक भूमिका मांडली. माझ्यावर टीका करण्यासाठी इतरांकडून वक्तव्ये घडवून आणली जात आहेत, असा आरोप करत जरांगे म्हणाले, 'असल्या आंडुकल्यांकडून माझ्यावर टीका घडवून आणून तुम्ही लांबवायला लागलात. असल्यांना मी तर मोजीतच नाही.'रामदास कदम यांना उद्देशून त्यांनी ५०० कोटी रुपयांच्या कथित व्यवहाराचा मुद्दा उपस्थित केला. “तुम्ही भाजपला सांगितलं का की तुम्ही मला ५०० कोटी रुपये दिले? एवढंच सांगा,” असा सवाल त्यांनी केला. या आरोपांबाबत उद्या सकाळी ११ वाजता पुरावे सादर करणार असल्याचे सांगत त्यांनी पुढील घडामोडींकडे लक्ष वेधले..‘चौकशी लावा, आम्ही घाबरत नाही’'कोणती चौकशी लावायची असेल तर लावा, आम्ही घाबरत नाही,' असे आव्हान जरांगे यांनी दिले. तसेच, 'तुमच्या जवळ १९६६ ला काय होतं आणि आता काय आहे? आम्हाला उद्ध्वस्त करायला आमच्याजवळ काय आहे?' असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.रामदास कदम यांच्याबद्दल बोलताना जरांगे म्हणाले, 'मी आजही भाई म्हणतो; नाहीतर चांगल्या चांगल्यांना पाणी पाजतो.' उद्या रामदास कदम यांनी स्वतःलाच विचारावे की बेईमान कोण निघाले, असे वक्तव्यही त्यांनी केले..उद्याच्या खुलाशाकडे लक्षमनोज जरांगे यांनी उद्या सकाळी ११ वाजता पुरावे सादर करण्याची घोषणा केल्याने या प्रकरणात ते नेमका कोणता खुलासा करतात, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.