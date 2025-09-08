Manoj Jarange Patil: 'हैदराबाद गॅझेटमध्ये फक्त जातीचा अन् संख्येचा उल्लेख, मग आरक्षण कसं मिळणार?' जरांगे पाटलांनी दिलं स्पष्टीकरण

Maratha Reservation: मराठवाड्यासाठी हैदराबाद गॅझेट लागू करुन मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र वाटप करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ३ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या जीआरमध्ये प्रमाणपत्र वाटपाची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सरकारने नियमावली जाहीर केली आहे..जे हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे, त्या गॅझेटमध्ये केवळ जातींच्या संख्येचा उल्लेख आहे. त्यावरुन मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र कसं द्यायचं? असा प्रश्न प्रत्येकाच्या मनामध्ये आहे. त्याचं उत्तर जरांगे पाटलांनी दिलं. ते सोमवारी दुपारी अंतरवाली सराटी येथून बोलत होते..जरांगे पाटील म्हणाले की, जिथे-जिथे इंग्रजांचं राज्य होतं तिथे त्यांनी त्यांच्या जनगणनेत स्पष्टता ठेवलेली आहे. मात्र हैदराबादच्या निजामाकडे एवढी स्पष्टता नव्हती. निजामांनी केवळ आकडेवारी नोंदवेली आहे. त्या काळात कर वसुलीची एक पद्धत होती. त्यावरुन गावात कोणत्या जातीचे किती लोक आहेत, याची नोंद करण्यात आलेली होती. शेती करणारा म्हणजे कुणबी, असा मराठा जातीचा अर्थ आहे..Nagpur News : आजोबाच्या मृत्यूनंतर मुलीच्या मुलाला नोकरी; अनुकंपा तत्त्वावरील दाव्यावर शासनाला आदेश.''१९६७ आणि २०१२ चा कायदा सांगतो की, शेती करणारा कुणबी आहे. एखाद्या गावात २० हजार मराठे तेव्हा होते तर ते आज ७० हजार झाले असतली. त्यांना प्रमाणपत्र मिळणार, असाच जीआरचा अर्थ आहे. आम्हीच खरे कुणबी आणि ओबीसी आरक्षणाचे हक्कदार आहोत.'' असं जरांगे पाटील म्हणाले..पाटील पुढे म्हणाले की, सरकारने येवल्यावाल्याचं (छगन भुजबळ) ऐकून जीआरमध्ये छेडछाड करु नये. नाहीतर राज्यभरातल्या मराठ्यांचा संताप होईल. आम्हाला ज्या सुधारणा हव्या आहेत, त्या होणार आहेत. त्यानुसार सुधारित जीआर निघेल. त्यामुळे समाजातल्या ज्या लोकांनी मराठ्यांसाठी काहीही केलेलं नाही त्यांनी बोलू नये..Nepal Social Media Ban : नेपाळमध्ये सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदीचं नवीन कारण आलं समोर, कोणते अॅप सुरू अन् कोणते बंद?.कुणाचा बाप आला तरी..कुणाचा बाप जरी आला तरी जीआरला कोर्टात चॅलेंज होणार नाही. तरीही कुणी काही कुरापती केल्याच तर १९९४ चं आरक्षण घातल्याशिवाय राहणार नाही. आम्हाला गोरगरीब ओबीसींचं आरक्षण घालवायचं नाही, परंतु येवल्यावाल्यामुळे ती वेळ येऊ शकते, असं जरांगे पाटील म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.