Manoj Jarange Patil: 'हैदराबाद गॅझेटमध्ये फक्त जातीचा अन् संख्येचा उल्लेख, मग आरक्षण कसं मिळणार?' जरांगे पाटलांनी दिलं स्पष्टीकरण

Manoj Jarange Patil Clarifies How the Hyderabad Gazette Will Grant Kunbi Status to Marathas: जिथे-जिथे इंग्रजांचं राज्य होतं तिथे त्यांनी त्यांच्या जनगणनेत स्पष्टता ठेवलेली आहे. मात्र हैदराबादच्या निजामाकडे एवढी स्पष्टता नव्हती. निजामांनी केवळ आकडेवारी नोंदवेली आहे.
संतोष कानडे
Maratha Reservation: मराठवाड्यासाठी हैदराबाद गॅझेट लागू करुन मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र वाटप करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ३ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या जीआरमध्ये प्रमाणपत्र वाटपाची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सरकारने नियमावली जाहीर केली आहे.

