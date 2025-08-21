मराठवाडा

Laxman Hake : निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मनोज जरांगे यांचा मोर्चा

मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे यांचा आरक्षणापेक्षा राजकीय अजेंडा आहे. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांत त्यांनी हे दाखवून दिले.
laxman hake and manoj jarane patil
laxman hake and manoj jarane patilsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बीड - ‘मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे यांचा आरक्षणापेक्षा राजकीय अजेंडा आहे. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांत त्यांनी हे दाखवून दिले. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी ते मुंबईला जाणार आहेत,’ असा आरोप ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी केला. यातून दंगल घडू शकते, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.

