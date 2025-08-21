Laxman Hake : निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मनोज जरांगे यांचा मोर्चा

बीड - ‘मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे यांचा आरक्षणापेक्षा राजकीय अजेंडा आहे. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांत त्यांनी हे दाखवून दिले. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी ते मुंबईला जाणार आहेत,’ असा आरोप ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी केला. यातून दंगल घडू शकते, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली..येथे गुरुवारी माध्यमांशी संवाद साधताना हाके म्हणाले, ‘एकेका ओबीसी नेत्याला लक्ष्य करून संपविले जात आहे. ओबीसींचे आरक्षण संपल्यात जमा असून यावर समाजातील विचारवंत, साहित्यिक बोलत नाहीत. मुख्यमंत्र्यांसह इतर प्रमुख नेते या मुद्द्यावर भूमिका घेत नाहीत. त्यामुळे मोठा लढा उभारणार आहे.’.आरक्षण म्हणजे ‘गरिबी हटाव’ नव्हेहाके म्हणाले, ‘एकीकडे दोन वर्षे गप्प असणारे ज्येष्ठ नेते शरद पवार हे जरांगेंना रसद पुरवतात आणि दुसरीकडे मंडल यात्रा काढत आहेत. सरकारने ओबीसी महामंडळं जाहीर केले, पण अध्यक्ष वा निधी दिला नाही. शिंदे समितीचे अधिकार स्पष्ट नाहीत. लाखो कुणबी प्रमाणपत्रे दिली, पण खऱ्या नोंदी कुठे आहेत? आरक्षण हे प्रतिनिधित्वासाठी आहे, गरिबी हटाव मोहीम नाही..आमच्या वडीलधाऱ्यांनी भोगलेले मागासलेपण दूर व्हावे म्हणूनच आरक्षण दिले गेले. धनगर समाजाला एसटी आरक्षणाचा मुद्दा पुढे करून ओबीसी आरक्षण संपवण्याचा डाव सुरू आहे. बीड जिल्ह्यातील महादेव मुंडे खूनप्रकरणी आरोपींना शिक्षा व्हावी पण याचे राजकारण करू नये,’ असेही ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.