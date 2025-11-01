Manoj Jarange: मनोज जरांगेंनी घेतली मृत डॉक्टर युवतीच्या कुटुंबियांची भेट; ''राजकारण करण्यापेक्षा सर्वांनी एकजुटीने लढा...''

बीड: मानसिक ताण देऊन डॉक्टर तरुणीला आत्महत्येस प्रवृत्त केले आहे. या प्रकरणातील सर्व साखळी जेलमध्ये जाऊन सडली पाहिजे. या प्रकरणात राजकारण आणून एकमेकांवर चिखलफेक करण्यापेक्षा न्यायासाठी सर्वांनी एकजुटीने लढावे. या पीडितेच्या कुटुंबाला न्याय मिळेपर्यंत आपण त्यांच्या पाठीशी ठाम राहणार आहोत, अशी ग्वाही मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे यांनी दिली..फलटण (जि. सातारा) येथे आत्महत्या केलेल्या जिल्ह्यातील डॉक्टर तरुणीच्या कुटुंबीयांची शनिवारी (ता. एक) जरांगे यांनी भेट घेतली. यावेळी आमदार प्रकाश सोळंके, शिवसेना जिल्हा प्रमुख स्वप्नील गलधर, अॅड. राज पाटील, संतोष डावकर, गंगाधर काळकुटे आदी सोबत होते. .एसआयटीची घोषणा झाली असली तरी अद्याप समिती गठीत झालेली नाही. समिती गठीत करताना कुटुंबीयांना विश्वासात घेऊन अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी, अशी कुटुंबीयांची मागणी आहे. कुटुंबीयांनी आपल्याकडे चार मागण्या केल्या असून यातील तीन मागण्यांबाबत आपण लागलीच संबंधितांशी बोलल्याचे त्यांनी सांगितले. एसआयटी चौकशीत सगळ्या बाबी समोर येतील, महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रूपाली चाकणकर यांच्या भूमिकेबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवारांशी बोलणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. अशा प्रकरणांचा तपास गतीने होऊन ती जलदगती न्यायालयात चालावीत, ज्यामुळे लवकर निकाल लागून शिक्षा झाली तर पुढे अशा घटना घडणार नाहीत, असे मनोज जरांगे यांनी नमूद केले..दरम्यान, जरांगे यांनी कुटुंबीयांची भेट घेतल्यानंतर त्यांच्या मागण्यांबाबत लागलीच उमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व गृहराज्यमंत्री योगेश कदम तसेच मुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकाऱ्यांशी भ्रमणध्वनीवरून संपर्क करून संवाद साधला. कुटुंबीयांच्या मागण्या त्यांच्या कानी घालून कुटुंबीयांचेही त्यांच्याशी बोलणे करून दिले. उपमुख्यमंत्री शिंदे व राज्यमंत्री कदम यांनी कुटुंबीयांच्या पाठीशी असल्याचे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.