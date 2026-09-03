Maratha Reservation: मनोज जरांगेंच्या उपोषणाला पाठिंबा; नांदेड-नागपूर महामार्गावर रास्ता रोको, ३-४ किमी वाहनांच्या रांगा

-लक्ष्मीकांत मुळे अर्धापूर (बातमीदार): मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी संघर्ष योध्दा मनोज जरांगे पाटील यांनी आंतरवली सराटी (जिल्हा जालना), येथे आमरण उपोषण आहे.या उपोषणाला पाठिंबा व मराठा आरक्षणासाठी सकल मराठा समाजाच्या वतीने नांदेड नागपूर या राष्ट्रीय महामार्गावरील पिंपळगाव महादेव (ता अर्धापूर जिल्हा नांदेड) येथे रास्ता रोको आंदोलन करुन आपल्या तीव्र भावना व्यक्त केल्या..आंदोलकांनी जोरदार घोषणाबाजी करत परिसर दणाणून टाकला..या रास्त रोको आंदोलनांमुळे असनापुल ते अडकुत पाटी आशी तीन ते चार किलो मिटर रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या.त्यामुळे काही काळासाठी वाहतूक ठप्प झाली होती..Kunbi Caste: चार विद्यार्थ्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द; इंजिनिअरिंग प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसह पालक जरांगे यांच्या भेटीला.मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला असून संघर्ष योध्दा मनोज जरांगे पाटील यांचे आंतरवली सराटी (जिल्हा जालना) आमरण उपोषण सुरू आहे..या उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी सकल मराठा समाजाच्या वतीने नांदेड जिल्ह्यात रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले . या आंदोलनाला अर्धापूर तालुक्यात उस्फुर्त प्रतिसाद मिळाला..सकल मराठा समाजाच्या वतीने महादेव पिंपळगाव येथे सकाळी रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले.आंदोलकांनी जोरदार घोषणाबाजी करत आपल्या मागण्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधून घेतले.या आंदोलनाचा पार्श्वभूमीवर पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता..Jalna News: SRPFच्या २४ वर्षीय जवानाने झाडून घेतली गोळी, दीड वर्षांपूर्वी झालेला भरती; काय घडलं?.अर्धापूर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक महादेव मांजरमकर यांनी आंदोलकांशी चर्चा केली. भोकर फटा ते बारड रस्त्यावरील यळेगाव टाकीजवळ रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले.या आंदोलनात सकल मराठा समाजाचे कार्यकर्ते खूप मोठ्या संख्येने सहभागी झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.