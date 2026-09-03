मराठवाडा

Maratha Reservation: मनोज जरांगेंच्या उपोषणाला पाठिंबा; नांदेड-नागपूर महामार्गावर रास्ता रोको, ३-४ किमी वाहनांच्या रांगा

Manoj Jarange Supporters Hold Road Blockade In Ardhapur: जरांगेंच्या उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी मराठा समाज रस्त्यावर; नांदेड-नागपूर महामार्गावर ३-४ किमी रांगा
Manoj Jarange Hunger Strike Supporters Hold Road Blockade In Ardhapur Causing Long Vehicle Queues On Nanded Nagpur Highway

Manoj Jarange Hunger Strike Supporters Hold Road Blockade In Ardhapur Causing Long Vehicle Queues On Nanded Nagpur Highway

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-लक्ष्मीकांत मुळे

अर्धापूर (बातमीदार): मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी संघर्ष योध्दा मनोज जरांगे पाटील यांनी आंतरवली सराटी (जिल्हा जालना), येथे आमरण उपोषण आहे.या उपोषणाला पाठिंबा व मराठा आरक्षणासाठी सकल मराठा समाजाच्या वतीने नांदेड नागपूर या राष्ट्रीय महामार्गावरील पिंपळगाव महादेव (ता अर्धापूर जिल्हा नांदेड) येथे रास्ता रोको आंदोलन करुन आपल्या तीव्र भावना व्यक्त केल्या.

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