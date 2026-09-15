Maratha Reservation: मनोज जरांगेंच्या सुरक्षेत वाढ; अंतरवाली सराटी ते मुंबई प्रवासात विशेष सुरक्षा पथक तैनात

-उमेश वाघमारेजालना: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषण करत असलेले मनोज जरांगे यांच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आली आहे. अंतरवाली सराटी ते मुंबई या प्रवासादरम्यान जरांगे यांना विशेष सुरक्षा ( स्पेशल प्रोटेक्शन युनिट) देण्यात येणार असून, त्यांच्या सुरक्षेसाठी विशेष सुरक्षा विभागाचा एक अधिकारी आणि एक कर्मचारी तैनात करण्यात आला आहे..मनोज जरांगे मंगळवारी (ता. १५) सकाळी अंतरवाली सराटी येथून मुंबईच्या दिशेने रवाना होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या सुरक्षेची विशेष खबरदारी घेण्यात आली आहे. जरांगे यांच्या मुंबईकडे होणाऱ्या प्रवासादरम्यान त्यांच्या वाहनासोबत सुरक्षा व्यवस्था राहणार आहे. .अंतरवाली सराटीपासून मुंबईपर्यंतच्या संपूर्ण प्रवासात विशेष सुरक्षा विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी त्यांच्या सुरक्षेवर लक्ष ठेवणार आहेत. मुंबईकडे रवाना होण्यापूर्वी अंतरवाली सराटी येथे त्यांच्या समर्थकांची मोठी गर्दी होण्याची शक्यता असून, पोलिसांकडूनही बंदोबस्ताचे नियोजन करण्यात आले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.